Există o serie de factori care contribuie la încălzirea globală – de la deșeurile chimice, vehiculele care poluează și până la materialele plastice de unică folosință și defrișări. Cu toate acestea, pe podcastul său, „Unconfuse Me”, miliardarul american a sugerat că puțin oameni cunosc unul dintre cei mai importanți factori care contribuie la schimbările climatice.

Co-fondatorul Microsoft susține că agricultura joacă un rol uriaș în ceea ce privește poluarea cu gaze nocive.

„Îngrășămintele și vacile reprezintă factorul de care oamenii sunt, probabil, cel mai puțin conștienți, iar aceasta este o provocare”, a spus Gates, citat de CNBC.

Bill Gates: Vacile sunt de vină pentru încălzirea globală

Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului, agricultura, silvicultura și alte utilizări ale terenurilor au reprezentat 22% din poluarea globală care cauzează încălzirea planetei, cea mai mare parte provenind din cultivarea culturilor și a animalelor.

Un raport de la Universitatea Davis din California susține că o singură vacă poate elibera în aer aproximativ 220 de kilograme de metan pe an când regurgitează. La asta, susține APM, se adaugă producția metanului din gunoiul de grajd, folosit adesea ca îngrășământ.

Un start-up finanțat de Gates vrea să modifice hrana vacilor, pentru a reduce încălzirea globală

Bill Gates a investit deja într-un start-up australian de tehnologie climatică, al cărui obiectiv este reducerea emisiilor de metan ale vacilor. Mai exact, compania australiană intenționează să reducă metanul eliberat de vaci atunci când regurgitează. Metanul este cel mai comun gaz cu efect de seră, după dioxidul de carbon, CO2. Vacile, caprele și căprioarele produc metan în procesul de digestie, când stomacul lor descompune fibrele din vegetalele cu care se hrănesc.

Generat prin fermentație, gazul respectiv ajunge înapoi în natură pe cale bucală. Studiile au arătat că hrănirea vacilor cu alge marine ar putea să reducă semnificativ emisiile de metan. Start-up-ul Rumin8 din Perth lucrează la un supliment alimentar – replicat sintetic din alge roșii – care inhibă procesul generator de gaze.

Rumin8 a anunțat că a atras peste 10 milioane de dolari de la fondul de investiții Breakthrough Energy Ventures, înființat de Bill Gates în 2015. Și când vine vorba de știința climei, el s-a pronunța pe acest subiect în cartea „Cum să evitați un dezastru climatic”. Gates recomandă trecerea la mașini electrice și continuarea cercetării în domeniul cărnii sintetice, conform CNBC.

Toate țările bogate ar trebui să treacă la carne de vită 100% sintetică

Într-un interviu pentru MIT Technology Review, din 2021, Bill Gates declara că „toate țările bogate ar trebui să treacă la carne de vită 100% sintetică”. Alimentele false înlocuiesc produsele de origine animală cu alimente foarte procesate, cultivate în laboratoare, cum ar fi carnea falsă, produsele lactate false sau ouăle false. Acest lucru este posibil prin inovații tehnice, cum ar fi biologia sintetică, care implică reconfigurarea ADN-ului unui organism pentru a crea ceva complet nou.

De exemplu, unele companii precum Beyond Meat și Impossible Foods folosesc o secvență de codificare a ADN-ului din soia sau mazăre pentru a crea un produs care arată și are gustul cărnii reale. Unele companii investesc, de asemenea, în carne pe bază de celule, cultivată din celule animale reale. Numai Bill Gates a investit 50 de milioane de dolari în alimente de acest fel și finanțează activ Beyond Meat, Ginkgo Bioworks și BioMilq. Cercetări recente arată însă că, și pe termen lung, impactul asupra mediului al cărnii cultivate în laborator ar putea fi mai nociv decât al cărnii de origine animală.