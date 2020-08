Această sumă urmează să fie alocată de Ministerul Agriculturii pentru despăgubirea fermierilor afectaţi de secetă, la rectificarea de buget fiind prevăzute fondurile necesare, a anunţat, marţi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros.

Potrivit acestuia, decizia a fost luată în contextul în care anumite zone ale țării au fost grav afectate de fenomenele meteorologice extreme.

„Deşi în ultima perioadă au fost precipitaţii chiar din abundenţă, în anumite zone ale ţării şi mai ales în Dobrogea, în sudul Moldovei, sunt încă zone puternic afectate de secetă. De aceea, aşa cum am promis, vom face aceste despăgubiri. La rectificarea de buget am prins sumele de care avem nevoie. Discutăm de 1,2 miliarde de lei.

Peste 30.000 de beneficiari

Sunt impactaţi 34.647 de fermieri, iar cuantumul ajutorului compensatoriu pe hectar deja îl cunoaşteţi – 925 lei la grâu şi secară şi 1.002 lei la rapiţă. Deci, aproximativ 200 euro. Am modificat acest ordin, am extins, pentru că se pare că în unele zone seceta va produce pagube şi pentru culturile care au fost însămânţate în primăvară şi atunci am extins acest ordin. Am completat la culturi agricole, am prins şi livezile şi viile”, a afirmat Adrian Oros.

Totodată, ministrul Agriculturii a mai precizat că procesele verbale de constatare se fac până în 1 iulie, respectiv până în 15 septembrie, iar procesele verbale de sinteză până în 15 iunie, respectiv până în 30 septembrie pentru culturile însămânţate în toamnă.