Un client Hidroelectrica din România a avut parte de o surpriză neplăcută când a observat că trebuie să plătească o sumă foarte mare pentru consumul de electricitate. Pe 30 septembrie, acesta a primit nu mai puțin de 21 de facturi restante, cu o valoare totală de 9.045,63 lei.

În fața acestei situații neașteptate, bărbatul a decis să achite jumătate din sumă și să solicite eșalonarea plății pentru restul. Neavând certitudinea că acest lucru este posibil, el a postat ultima factură pe grupul de Facebook „Client Hidroelectrica”, căutând ajutorul comunității online.

”Bună seara! Ieri am primit 21 de facturii în valoare de 9.045,63. Pot scana ultima factură și să plătesc jumătate din sumă și pentru jumătatea rămasă sa fac eșalonare? Mulțumesc!”, a scris acesta.

Mesajul său a generat zeci de comentarii din partea membrilor grupului, iar se pare că mulți dintre aceștia au întâmpinat probleme asemănătoare, deoarece Hidroelectrica nu a emis facturile pentru energia electrică timp de un an.

”Plăteste cât poți… eu am primit factura de aproximativ 7.000 lei pentru că nu au emis facturi un an de zile… nu am primit penalizări pe facturile următoare”, a scris unul dintre internauți.