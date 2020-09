„Pe scurt: Sebastian (19 ani) are cancer la creier, cancer la plămâni, cancer la aorta abdominală și cancer testicular. Deși multe luni de zile i-a fost rușine să ceară ajutor (citez “din cauza haterilor și a celor care m-ar judeca) acum nu mai are de ales, de aceea a venit de la Sibiu la Suceava, să strige cu disperare “vreau să mai trăiesc! Am nevoie de ajutor”!

Nu vă cer decât cinci minute în zilele următoare, să vizionați interviul cu el. (5 min = 300 secunde). Da, poza aceasta e un teaser al interviului (deși nici nu mai știu când ne-a fotografiat Catalin).

Sebastian a venit de la Sibiu la Suceava ca prin intermediul comunității mele, să-l ajutăm. Am 170.000 followers. Dacă fiecare ar ajuta cu 50 cenți (2,4 lei) putem să sperăm… vă rog mult, cinci minute mâine sau poimâine. 🤎

Cont ron:

BACILA SEBASTIAN ANDREI

RO04RNCB028415691014 0001

RNCBROBU

Cont euro:

BACILA SEBASTIAN ANDREI

RO09RNCB0284156910140008

RNCBROBU

P.s.: Ne-ar ajuta f mult dacă ar prelua povestea oamenii cu comunități de urmăritori, tv, presă etc,” a scris Ștefan Mandachi, pe contul său de Facebook.