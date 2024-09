Campanie de succes la Banca Transilvania. Dacă ai un card la Banca Transilvania, îl poți înscrie în programul „Marțea Mastercard”, care se desfășoară pe tot parcursul anului 2024 și este deja la a treia ediție.

Până pe 24 septembrie 2024, cei care se înscriu în program vor primi bani înapoi (cashback) automat pentru plățile făcute în zilele de marți, în orice loc fizic din afara țării (cum ar fi magazine, hoteluri, restaurante, cafenele, muzee, terase), folosind carduri Mastercard eligibile, conform regulamentului.

Cardul poate fi înscris în program în orice zi a săptămânii. Pentru fiecare plată eligibilă făcută marțea, vei primi 10% cashback (bani înapoi pe card), dar cu o limită de 25 lei pentru fiecare tranzacție și maximum 50 lei per card pe întreaga campanie.

Fiecare client poate înscrie în campanie mai multe carduri Mastercard, fie de debit, fie de credit, atâta timp cât sunt emise pentru persoane fizice în România. Cardurile de masă, cele sociale, Maestro/Cirrus, Corporate, Business sau cele emise în afara României nu sunt incluse în promoție.

Odată ce ai înscris un card într-una din cele patru campanii din 2024, nu mai trebuie să-l înscrii din nou. Cardul tău va participa automat la toate campaniile viitoare din program. Programul „Marțea Mastercard” durează tot anul 2024 și este împărțit în patru campanii. Dacă ți-ai înscris cardul deja într-o campanie anterioară, vei participa automat la următoarele și vei primi cashback pentru toate plățile eligibile după înscriere.

