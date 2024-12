Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a detaliat, marți seară, în cadrul unui interviu acordat postului Digi 24, motivele care au stat la baza deciziei sale de a candida pentru funcția supremă în stat.

Edilul a subliniat că nu percepe această hotărâre ca fiind un risc de imagine, considerând că demersul său este unul onest și că scopul său este să ajute dintr-o altă poziție decât cea pentru care a fost ales recent.

„Eu nu văd riscuri, pentru că nu e vorba de ce risc, al imaginii mele personale, atât timp cât e o decizie onestă, în care transmit oamenilor că pot să ajut într-o altă poziție decât cea în care m-au ales. Nu cred că la persoana mea este o suspiciune că aș face asta ca să am eu cine știe ce folos”, a afirmat Nicușor Dan la Digi24.

Întrebat cu cine a discutat despre candidatura sa la alegerile prezidențiale, primarul general a precizat că a cerut opinia unui cerc restrâns de persoane apropiate, oameni cu care colaborează de mulți ani.

„Sunt oameni cu care lucrez de… cu unii de 2-3 ani, cu alții de 5-6 ani, cu care am făcut campania de acum 8 ani, în urma căreia s-a născut USB-ul și ulterior USR-ul. Sunt 10 persoane apropiate cu care mă consult. Decizia am luat-o eu, după ce le-am testat pe fiecare, am pus multe întrebări fiecăreia dintre ele și inclusiv în grup”, a declarat edilul.