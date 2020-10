Producătorul de chipuri Advanced Micro Devices Inc. (AMD) a anunţat marţi, 27 octombrie, că va prelua rivalul Xilinx Inc. în cadrul unei afaceri ce se ridică la valoarea de 35 de miliarde de dolari. Tranzacţia se va derula în întregime sub forma unui schimb de acţiuni şi care va permite AMD să concureze mai bine cu rivali precum Intel şi Nvidia, transmite Reuters.

Preluarea Xilinx de către AMD, operaţiune care ar urma să se încheie la finele lui 2021, va crea o companie combinată cu 13.000 de ingineri şi o strategie de externalizare a producţiei de chipuri, care se va baza puternic pe Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Potrivit termenilor acordului, acţionarii Xilinx vor primi 1,7 acţiuni AMD pentru fiecare din titlurile lor, ceea ce evaluează o acţiune Xilinx la 143 de dolari, o primă de 14,8% comparativ cu cotaţia înregistrată luni seara. La final, actualii acţionari ai AMD vor deţine 74% din capitalul noului grup, iar cei ai Xilinx 26%. Actualul director general de la AMD, Lisa Su, va conduce noua companie din poziţia de CEO.

AMD este de mult timp principalul concurent al Intel pe piaţa procesoarelor pentru calculatoare personale, însă Lisa Su, care a preluat postul de CEO al AMD în 2004, a pus accentul pe segmentul mai dinamic al procesoarelor pentru centrele de date, care înregistrează o creştere rapidă pe fondul exploziei serviciilor online, al inteligenţei artificiale şi al reţelelor de telefonie 5G.

În urmă cu aproape zece ani, AMD s-a separat de fabricile sale de producţie de procesoare, iar acest lucru i-a permis să treacă în faţa Intel în termeni de performanţă a procesoarelor. În prezent, cota de piaţă a AMD este de aproape 20%, scrie Agerpres.

Preluarea Xilinx vine la o lună după ce rivalul Nvidia a anunţat că intenţionează să preia designerul britanic de chipuri ARM pentru suma 40 de miliarde de dolari.