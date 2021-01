Alertă meteo ANM! Avertismentul meteorologilor pentru România! Prognoza meteo de astăzi

Alertă meteo ANM în România! Avertismentul meteorologilor pentru duminică. Specialiștii ANM au prezentat prognoza meteo de astăzi și de mâine.

Cod galben de ceață, alertă meteo ANM

Meteorologii au emis, duminică, noi atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, ce vizează, în următoarea oră, zone din judeţele Dolj, Botoşani, Bacău, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 10:00, în localităţi din judeţele menţionate se va semnala ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ce va favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea gheţuşului. Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Alertă meteo ANM, cod galben de vânt puternic

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, noi atenţionări nowcasting Cod galben de vânt puternic în zonele de munte ale judeţelor Maramureş, Cluj şi Bistriţa-Năsăud, precum şi în judeţele Constanţa şi Tulcea, valabile până la ora 11:00.

Potrivit meteorologilor, în zonele de munte ale judeţelor Maramureş, Cluj şi Bistriţa-Năsăud se vor semnala intensificări ale vântului, ce vor depăşi la rafală 70-80 km/h, viscolind ninsoarea, determinând scăderea vizibilităţii sub 100 m. În judeţele Constanţa şi Tulcea se vor semnala intensificări temporare ale vântului, cu rafale de 55-65 km/h.

De asemenea, în judeţul Harghita se vor semnala precipitaţii mixte, ce vor favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea gheţuşului sau a poleiului. Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Prognoza meteo ANM 24 ianuarie

Duminică vremea va fi în continuare deosebit de caldă pentru această dată. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 6 și 13 grade, iar cele minime, în scădere față de intervalul precedent, se vor situa între -3 și 7 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, spre valori în jurul a -4 grade. Cerul va avea înnorări și temporar se vor semnala precipitații. Ziua, va ploua, local în regiunile estice și doar pe arii restrânse în rest, cu o probabilitate destul de mare în cele vestice.

Noaptea, precipitațiile vor fi mixte în Banat, Crișana și în Maramureș, predominant sub formă de ploaie, local în Transilvania, iar în Oltenia și local în Muntenia va ploua, și doar trecător vor fi posibile precipitații sub formă de lapovită, îndeosebi în zonele submontane. La munte, în prima parte a intervalului vor fi precipitații mixte, iar noaptea va ninge în general moderat cantitativ, cu precădere în Carpații Meridionali, unde se va depune strat nou de zăpadă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări îndeosebi noaptea, când la munte, mai ales în zona înaltă rafalele vor depăși 90 km/h, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, iar local și temporar în vest, centru și sud-est, cu viteze în general cuprinse între 50 și 70 km/h. Dimineața, izolat se va semnala ceață, potrivit ANM.

Alertă meteo ANM! Avertismentul meteorologilor pentru România! Prognoza meteo de astăzi

Prognoza meteo 24 ianuarie. La Bucureşti vremea se va menține mult mai caldă decât în mod normal la această dată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va fi de 2…4 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări în primele ore ale zilei, apoi din a doua parte a nopții, când temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat.

Prognoza meteo luni, 25 ianuarie

Vremea va fi vântoasă pe parcursul zilei în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-vestice, Centrale și sudice, unde la rafală frecvent se vor înregistra viteze în general cuprinse între 50 și 70 km/h, iar la munte, îndeosebi în zona înaltă va sufla tare, cu peste 100 km/h viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. Noaptea vântul va slăbi semnificativ în intensitate în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face zona Carpaților Orientali, unde la altitudini mari se vor mai depăși viteze de 80 km/h, precum și estul și sud-estul țării, unde local rafalele vor mai atinge viteze în general de 45…50 km/h. Cerul va avea înnorări, mai acentuate în a doua parte a intervalului, iar temporar vor fi precipitații în majoritatea regiunilor.

Ziua, acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare în nord-vest și în centru, mai ales ploi, local în nord-est și sub formă de ploaie sud-est. Noaptea, îndeosebi în sud-vest și centru și local în est va ninge, și doar cu totul izolat și trecător, în Oltenia și sudul Moldovei vor fi posibile și precipitații sub formă de lapoviță sau ploaie ce vor determina izolat depuneri de polei. La munte va ninge și se va depune strat nou de zăpadă. Temperaturile maxime, în scădere față de ziua anterioară, se vor încadra între 0 și 10 grade, ușor mai ridicate în Dobrogea, iar cele minime se vor situa, în general, între -6 și 2 grade.

Cum va fi vremea în București

BUCUREȘTI: Vremea se va răci, însă valorile termice vor fi în continuare mai mari decât mediile climatologic specifice perioadei. Cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, îndeosebi în primele ore ale zilei și din nou, cu o probabilitate destul de mare și spre sfârșitul intervalului, când posibil se vor semnala și precipitații sub formă de lapoviță. Vântul va prezenta intensificări în prima parte a Intervalului, cu viteze la rafală în jurul a 55 km/h, apoi va slăbi semnificativ în intensitate. Temperatura maximă va fi de 7…8 grade, iar cea minimă de -2…0 grade.

Alertă meteo ANM! Avertismentul meteorologilor pentru România! Prognoza meteo de astăzi