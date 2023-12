A murit prințul Constantin. Tragedia a lovit Casa Princiară din Liechtenstein odată cu vestea neașteptată a morții subite a prințului Constantin. Acesta era cel mai tânăr fiu al prințului Hans-Adam al II-lea.

La vârsta de doar 51 de ani, Constantin a părăsit această lume, iar casa princiară a emis un comunicat oficial pentru a transmite această tristă veste.

Comunicatul precizează: ”Casa Princiară vă anunță cu regret decesul neașteptat al prințului Constantin de Liechtenstein la 5 decembrie 2023.”

Acesta se afla pe locul al șaptelea în linia de succesiune la tronul micului principat bogat, amplasat între Austria și Elveția. Micul principat are aproximativ 40.000 de locuitori.

Prințul moștenitor Alois, fratele său mai în vârstă, va prelua conducerea Liechtensteinului după Hans-Adam al II-lea.

Constantin lasă în urmă sa o soție, Prințesa Marie de Liechtenstein, și trei copii: Prințul Moritz, Prințesa Georgina și Prințul Benedikt, întristând casa princiară.

Prințul Constantin a fost liderul Consiliului de Supraveghere al Liechtenstein Group. Acesta este cel mai mare grup bancar privat și de gestionare a activelor deținut de o familie regală în lume.

