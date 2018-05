Cum stochezi şi păstrezi datele în siguranţă

În zilele noastre, filmele, serialele şi fotografiile au o calitate mult mai ridicată, care se traduce printr-un spaţiu ocupat mai mare. Un film 4K ocupă un spaţiu considerabil mai mare decât unul în format standard. Fotografiile făcute cu telefoanele de ultimă generaţie au, de asemenea, rezoluţii tot mai mari şi ocupă rapid memoria telefonului. Dacă nu vrei să apelezi la servicii de stocare în cloud şi vrei totuşi să ai o soluţie portabilă de stocare, stick-urile USB de mare capacitate sau hard disk-urile externe sunt cele mai utile.

Dacă până nu demult un stick USB de 8 GB era considerat mai mult decât suficient, în prezent cele cu o capacitate de 32 de GB sunt cele mai populare. Preţul mediu al unui stick USB de 32 GB este 45 lei. Pentru cei care dispun de un buget mai mare şi au nevoie de un spaţiu de stocare mai generos, există stick-uri USB de 512 GB, 1 TB şi chiar 2 TB. Preţurile variază între 2.000 şi 6.000 de lei. Kingston Digital, liderul mondial independent în produse de memorie, a lansat anul trecut un dispozitiv de stocare USB denumit DataTraveler Ultimate Generation Terabyte GT. Acesta dispune de cea mai mare capacitate de stocare din lume. DataTraveler Ultimate GT oferă o capacitate de stocare de până la 2 TB şi o performanţă USB 3.1 Gen 1. Acest stick de mici dimensiuni poate stoca până la 70 de ore de conţinut video 4K. Stick-ul este protejat de o carcasă metalică fabricată dintr-un aliaj de zinc, pentru a rezista la şocuri. Temperaturile de operare sunt de -25°C până la 60°C, iar cele de stocare de -40°C până la 85°C.

Backup obligatoriu

Dacă şi tu îţi stochezi toate fotografiile, filmele, serialele şi muzica în laptop sau în PC este crucial să faci backup. Chiar dacă calculatorul sau laptopul nu suferă o defecţiune, există posibilitatea ca acesta să cadă pradă unui atac ransomware. Acesta este un tip de malware care îţi blochează calculatorul şi nu îţi permite să îl accesezi până nu plăteşti răscumpărarea cerută. Backup înseamnă să faci o copie a datelor pe care poţi să le foloseşti ulterior în cazul în care nu mai poţi accesa datele de pe laptop sau PC. Cei care fac backup mutând datele de pe o partiţie pe alta a hard disk-ului efectuează o operaţiune inutilă, fiind în continuare expuşi riscului.

Pentru utilizatorii care nu au nevoie să aibă întotdeauna datele la ei, adică pe un stick, soluţia este hard disk-ul extern. Recomandate sunt cele care au interfaţă USB 3.0 pentru a transfera mai rapid fişierele. Modelul Backup Plus HUB de la Seagate are o capacitate de stocare de 10 TB şi este echipat cu două porturi USB. Acesta permite încărcarea telefonului sau a tabletei, chiar şi în cazul în care sistemul este oprit sau în modul standby. Western Digital are în portofoliul un hard disk extern de 8 TB denumit My Book V3. Dispozitivul dispune de software de backup şi securitate pentru protejarea datelor şi este compatibil cu sistemele de operare Windows 8 şi 10, dar şi cu Mac OS X El Capitan.

Western Digital

My Book V3

Capacitate: 8 TB

Interfaţă: USB 2.0, 3.0

Dimensiuni: 49 x 139 x 170 mm

Preţ: 1.099 lei

Seagate Backup Plus HUB

Capacitate: 10 TB

Interfaţă: USB 3.0

Dimensiuni: 41 x 198 x 118 mm

Preţ: 2.000 lei

Kingston DataTraveler Ultimate GT

Capacitate: 2 TB

Interfaţă: USB 3.1 Gen. 1

Dimensiuni: 72 x 27 x 21mm

Preţ: 6.000 lei