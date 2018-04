Cum poţi să afli dacă Cambridge Analytica are datele tale de pe Facebook

Pentru a afla acest lucru poţi accesa acest link: https://goo.gl/mh248N

Centrul de ajutor Facebook se află sub semnul întrebării, în bara de de meniu, în partea dreaptă, sus, a paginii Facebook, unde se poate introduce în câmpul de căutare cuvântul "Cambridge", potrivit news.ro. Astfel se poate afla dacă datele paginii utilizatorului respectiv au fost împărtăşite cu Cambridge Analytica prin intermediul aplicaţiei "This Is Your Digital Life" sau a prietenilor de pe reţeaua de socializare.

Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost de curând în faţa Senatului american. El a fost convocat pentru a da explicaţii în scandalul în care datele a 87 de milioane de utilizatori au fost sustrase şi folosite ilegal de compania britanică de consultanţă Cambridge Analytica.