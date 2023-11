Rusia tratat teste nucleare. Rusia a anunțat oficial anularea ratificării Tratatului Interzicerii Testelor Nucleare (TICEN/CTBT). Mișcarea lui Vladimir Putin aruncă o umbră sumbră asupra perspectivei dezarmării nucleare și crește temerile privind un posibil conflict global.

În mijlocul Războiului din Ucraina și înfruntărilor tot mai tensionate cu Occidentul, președintele rus Vladimir Putin a semnat legea de revocare a ratificării TICEN.

Această mutare vine ca răspuns la atitudinea Statelor Unite, care nu au ratificat niciodată tratatul.

Liderul de la Kremlin a lăsat să se înțeleagă că Rusia ar putea relua teste nucleare în viitor, subliniind dezvoltarea de noi rachete cu capacitate nucleară înaltă.

Rusia tratat teste nucleare. Tratatul a fost adoptat în anul 1996 de către Adunarea Generală a ONU. El avea ca scop interzicerea testelor nucleare. Rusia a ratificat tratatul în 2000.

Legea revocării ratificării Tratatului Interzicerii Testelor Nucleare a fost adoptată de către Duma de Stat, Camera inferioară a Parlamentului rus, și ulterior de către Consiliul Federației la sfârșitul lui octombrie. Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a calificat acest vot drept un „răspuns la o atitudine odioasă a Statelor Unite față de obligațiile privind menținerea securității globale.”

Doctrina militară rusă prevede o recurgere „strict defensivă” la arma atomică în cazul:

Russian President Vladimir Putin signed a law on the withdrawal of the Russian Federation’s ratification of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)

The CTBT was adopted by the UN General Assembly in September 1996 and opened for signature in September of the same year.… pic.twitter.com/ftylODbEgK

— Sprinter (@Sprinter99800) November 2, 2023