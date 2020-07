După ce a fost atacat pe Facebook de Adriana Bahmuţeanu, Victor Ciutacu dezvăluie că aceasta i-a cerut ajutorul cu doar câteva ore înainte. Pentru că jurnalistul nu a dat curs solicitării, Adriana Bahmuţeanu a trecut rapid la acuzaţii publice.

„N-am dat in viata mea din casa. E prima oara cand o fac. Sper sa fie si ultima. In stanga aveti cererea, iar in dreapta raspunsul la refuz. Mai am si de la altii, pentru orice eventualitate…”, scrie Ciutacu pe Facebook, prezentând o conversaţie avută cu Adriana Bahmuţeanu şi postarea ulterioară a acesteia.

Adriana Bahmuţeanu i-a cerut lui Ciutacu să o primească în emisune să-i ia apărarea finului ei, omul de afaceri Cătălin Hideg. Hideg este patronul Sanimed International Impex şi omul care s-a aflat în spatele magazinului alimentar dintr-un sat din Giurgiu de la care Guvernul a cumpărat măşti de protecţie de milioane de euro. Hideg se află în prezent în Emiratele Arabe Unite, împreună cu Cristian Burci, iar partenera sa a fost recent reţinută de procurori.

Refuzată de Ciutacu, Adriana Bahmuţeanu a lansat acuzaţii pe Facebook: „Am o ghicitoare si va dau o inghetata daca stiti raspunsul!!! Cine are interes ca afacerile finului meu Catalin Hideg, din Romania sau Abu Dhabi, sa fie distruse? Ce anume ii uneste pe doi mari ziaristi, Tolontan si Victor Ciutacu, sa il atace pe nedrept pe Catalin Hideg? Finul meu Hideg(i-am botezat copilul) este un om onest si extrem de corect, pe care il cunosc extrem de bine n-ar face niciodata ilegalitati. In plus , este plecat legal, cu contract de munca, intr-o tara care ii apreciaza valoarea!!! Sotia lui a trecut prin momente dramatice cand a fost arestata, Catalin a pus lacatul pe firma!!! Ia ghiciti voi de unde i se trage toata aceasta inscenare??? Hai, ca se topeste inghetata!!!!”