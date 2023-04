Cancelarul Germaniei Olaf Scholz a spus luni, în cadrul conferinței de presă organizate cu președintele Klaus Iohannis, că l-a asigurat pe șeful statului român de sprijinul său pentru aderarea la Schengen.

„Germania se află ferm de partea României. Aceasta înseamnă, și o spun astăzi aici, înseamnă și obiectivul ca România să obțină în acest an statutul de membru deplin în Spațiul Schengen. Țara dumneavoastră a depus mari eforturi în acest sens, trebuie să onorăm acest lucru. L-am asigurat pe președintele Iohannis încă o dată de susținerea mea în acest sens”, a declarat cancelarul.

Olaf Scholz și-a exprimat aprecierea pentru România pentru rolul important avut în preluarea refugiaților din Ucraina.

Cancelarul susține că România și Germania au multe în comun în ceea ce privește politica externă.

„Avem multe în comun în ceea ce privește temele cheie de politică europeană externă și de securitate. Acest lucru este valabil și în ceea ce privește atitudinea noastră față de agresiunea rusă împotriva Ucrainei”, a mai spus cancelarul, care a adăugat că sprijinul militar pentru Ucraina va continua atât cât va fi necesar.

„Sprijin cu putere această aderare şi sper să aibă loc în acest an. Nu o să spun asta doar aici, ci şi în multe capitale şi în discuţiile de la Bruxelles voi vorbi pentru ca ei să accepte acest pas. România a îndeplinit toate condiţiile şi avem nevoie de graniţe sigure şi o abordare bună a mingranţilor şi refugiaţilor şi trebuie făcut acest lucru. Am spus şi în alte locuri – trebuie să existe posibilităţi de reparare a acestor aparate. E important ca aceste reparaţii să se facă în afara Ucranei”, a afirmat Olaf Scholz întrebat luni la Cotroceni dacă are speranţe că România va aderare la Schengen în acest an.

Klaus Iohannis: România îşi îndeplineşte rolul de garant al securităţii la frontiera externă

La rândul său, şeful statului a precizat că ţara noastră îndeplineşte de aproape 12 ani condiţiile pentru aderare şi a exprimat speranţa că, până la finalul anului, va fi un răspuns pozitiv pentru aderare.

România îşi îndeplineşte rolul de garant al securităţii la frontiera externă, iar aderarea la spaţiul Schengen va consolida acest spaţiu, a declarat, luni, preşedintele Klaus Iohannis, după convorbirile avute la Palatul Cotroceni cu cancelarul german, Olaf Scholz.

„Am avut o discuţie amplă cu cancelarul Scholz cu privire la aspecte de actualitate de pe agenda europeană. Aderarea României la spaţiul Schengen este principalul nostru obiectiv. Germania ne-a fost alături, ne-a susţinut activ şi i-am mulţumit şi astăzi domnului cancelar pentru această abordare. România îşi îndeplineşte rolul de garant al securităţii la frontiera externă, fapt recunoscut la nivel european, iar aderarea la Schengen va consolida acest spaţiu”, a afirmat şeful statului.

„Cred că trebuie să reiau câteva chestiuni. România a solicitat să devină parte a Spaţiului Schengen încă de acum 12 ani şi a îndeplinit toare condiţiile solicitate de aqui-ul Schengen. Acest lucru nu a fost posibil, fiindcă timp de mulţi ani au existat foarte multe reţineri, în principal legate de statul de drept. Acel MCV a dat de gândit şi am fost în situţaia bună de a putea încheia acest MCV în toamna anului trecut. Acest lucru a redat românilor speranţa că va exista un vot pozitiv, afirmativ pentru acceptarea în Schengen. Din păcate, nu s-a întâmplat aşa.

În decembrie a avut loc un vot în Consiliul JAI în care Austria nu a fost de acord. Acest vot negativ nu a fost un vot împotriva României, cum afirmă partea austriacă, ci a fost un vot care trebuie să atragă atenţie migraţiei ilegale. Migraţia această nu e o problemă în România. În acest fel s-au organizat formate de discuţii. A avut loc o întâlnire expres destinată migraţiei la Bruxelles. S-au rezolvat unele teme şi Româmnia a propus un proiect pilot care se va desfăşura la graniţa României cu Serbia şi va dovedi cum se poate gestiona problema migranţilor ilegali. Credem că problema aderării României la Schengen trebuie rezolvată îmn acest an. Unu fiindcă suntem pregătiţi şi doi pentru că anul viitor e an electoral.

Rămânem foarte conectaţi la problemă. România are un sprijin masiv din partea statelor membre ale UE şi credem că, până la finalul acestui an, chestiunea poate fi rezolvată pozitiv”, a completat Iohannis, în conferinţa de presă comună susţinută cu OLaf Scholz.