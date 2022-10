Se pare că Mioara Roman se confruntă în continuare cu probleme grave de sănătate. Medicii se străduiesc să o pună pe picioare, însă medicamentele nu mai au efectul dorit și nu îi mai pot reda energia pe care o avea în trecut. Fosta soție a lui Petre Roman, ajunsă la 82 de ani, este internată într-un azil de bătrâni din Snagov. Fiica sa, Oana Roman face tot ce poate, dar vârsta pare să își spună cuvântul.

Mioara Roman, internată într-un azil de bătrâni

Când a venit să o viziteze la azilul în care este internată, Oana Roman a postat pe Instagram câteva poze cu mama sa într-un salon de înfrumusețare. Aceasta nu și-a pierdut eleganța, dar timpul i-a luat energia pe care o avea în trecut și zâmbetul cu care ne obișnuise.

„Am venit la mama, am fost la masă împreună și stăm de vorbă. Am găsit-o în formă, era la ora de kinetoterapie. Are parte de toate îngrijirile aici și sper să reușim să meargă cât de cât mai ușor cu ajutorul terapiei de recuperare. Mama e bine, dar eu plec zilnic de aici cu sufletul greu, pentru că mi-aș dori să pot face o minune și să dau timpul înapoi. Știu că aici ea are singura șansă să mai poată merge, făcând recuperare”, a scris Oana Roman în dreptul pozelor cu mama sa proaspăt ieșită de la coafor.

Oana Roman, la capătul puterilor

Mioara Roman s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate în ultimii ani. S-a operat de colecist, apoi i s-a scos un lipom infectat. A fost de asemenea diagnosticată cu o formă gravă a bolii Parkinson și mâna dreaptă chiar îi paralizase la un moment dat. A avut și o infecție urinară destul de gravă.

„Infecția urinară a fost foarte urâtă. Spre sepsis. Din păcate, are probleme din ce în ce mai dese din cauza vârstei”, spunea Oana Roman. A mai povestit și că starea de sănătate a mamei sale se schimbă de la o zi la alta.

„Azi, ca și ieri, stau lângă mama și facem tot ce putem pentru ea. Mulțumesc pentru gândurile bune. Așa și așa. Încă nu știu ce să spun. E mai bine ca ieri. Sunt aici cu ea aștept sa vina și Catinca. Nu am putere acum sa dau mai multe detalii. Încă nu avem o situație clară.”, a declarat aceasta.