Jaroslav Haščák, cofondatorul Penta Investments, a fost reţinut de poliţia slovacă şi acuzat de fapte de corupţie şi spălare de bani, în urma unui raid asupra sediului Penta. Zeci de poliţişti au luat marţi cu asalt sediul Penta Investment din Bratislava, potrivit raportărilor din media locală. Nu există încă declaraţii din partea poliţiei slovace sau din partea Penta Investments. Penta Investments deţine casele de pariuri Fortuna, iar în urmă cu doi ani a cumpărat cel mai mare grup Pharma de România, ADPharma, care controlează farmaciile Sensiblu și Doctor Max.

Cine este miliardarul?

Jaroslav Hascak este cofondator al Penta Investments, care are investiții în industria medicală, bancară, reală și aeronautică. Penta, pe care o controlează cu Mark Dospiva, controlează acțiunile privatbanka, lanțul de farmacii Dr. Max și operatorul de pariuri sportive Fortuna. În timpul privatizării Slovaciei din 1996, Penta a preluat controlul asupra celui mai mare fond al națiunii, plătind doar 20% din valoarea sa reală de piață. Fiind, un foarte bun manager, el a creat o cultură competitivă în cadrul companiei, numit System Up or Out, conceput pentru a scăpa de artiștii interpreți sau executanți slabi.

S-a îmbogățit importând textile din China

Hasčák susține că în primele zile ale afacerii cu Marek Dospiva s-au îmbogățit în importurile de haine din China , pe care le-au vândut în jurul anului 1992 în Cehoslovacia de atunci. Hascak și Dospiva, care studiau amândoi la Beijing, au început să importe textile chinezești în lanțurile de magazine din Cehoslovacia. Împreună cu un alt viitor partener, Jozef Oravkin,Dospiva, au început să tranzacționeze în Bratislava pe o piață de valori emergentă. La sfârșitul anului 1993 au fondat compania Penta Brokers, la care i-au invitat pe Martin Kúšik și Juraj Herk să li se alăture. Toți partenerii Penta au fost colegi de clasă la studii în Moscova. Numele Penta simbolizează astfel cei cinci acționari ai companiei.