Recent, un test al rachetei balistice intercontinentale SARMAT, cunoscută și sub denumirea de Satan II, a fost declarat un eșec total de către surse ucrainene.

Acest sistem de armament, pe care președintele rus Vladimir Putin l-a promovat ca o dovadă a superiorității nucleare a Rusiei, a suferit o detonare în siloz, generând o explozie masivă, conform imaginilor surprinse din satelit.

Analiza evenimentului a scos în evidență dimensiunea distrugerii, cu un crater uriaș format la locul testării, care sugerează că racheta a avut probleme înainte de lansare.

Un expert a comentat pe rețelele sociale:

Acest incident ar reprezenta al patrulea test eșuat al rachetei SARMAT, ridicând întrebări serioase cu privire la viabilitatea și fiabilitatea programului de armament nuclear rusesc.

Eșecurile repetate ar putea submina încrederea în aceste arme, în contextul în care Rusia continuă să se prezinte ca o putere nucleară dominantă pe scena internațională.

