În prezent, Statele Unite ale Americii intenţionează să staţioneze bombardiere nucleare la o bază militară din nordul Australiei, în contextul în care tensiunile dintre Casa Albă și Guvernul de la Beijing au crescut treptat în ultima perioadă. Şase bombardiere nucleare americane de tip B-52 ar urma să fie trimise la Baza Aeriană Tindal, situată la aproximativ 300 de kilometri de oraşul australian Darwin.

Premierul Australiei, Anthony Albanese, a declarat, luni, că țara sa se implică „din când în când” în alianţe de apărare cu Statele Unite ale Americii. „Sigur că există vizite în Australia, inclusiv în regiunea Darwin, unde sunt staţionaţi prin rotaţie militari americani”, a spus Anthony Albanese, fără a oferi detalii suplimentare, relatează agenția de presă Reuters.

China a reacţionat vehement, susținând ferm că relaţiile bilaterale dintre Statele Unite ale Americii şi Australia nu ar trebui să vizeze părţi terţe şi nici să afecteze stabilitatea regională.

„Practicile relevante ale părţii americane au amplificat tensiunile în regiune, au subminat grav pacea şi stabilitatea la nivel regional şi ar putea genera o cursă a înarmării în regiune. China îndeamnă părţile implicate să abandoneze mentalitatea cu miză zero specifică Războiului Rece şi conceptele geopolitice înguste; trebuie să facă mai mult pentru a contribui la pacea şi stabilitatea pe plan regional şi în sensul stimulării încrederii reciproce”, a afirmat Zhao Lijian, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din China.

Guvernul de la Beijing a îndemnat luni, 31 octombrie 2022, Statele Unie ale Americii să evite acţiunile de obstrucţionare a Chinei şi să remedieze presupusele practici incorecte din relaţiile bilaterale pentru a stimula stabilitatea, în timp ce Casa Albă pledează pentru „gestionarea responsabilă” a competiţiei.

Ministrul de Externe din China, Wang Yi, a avut, luni, o convorbire telefonică cu secretarul de stat din SUA Antony Blinken.

„Statele Unite trebuie să evite acţiunile de contracarare şi de obstrucţionare a Chinei”, i-a spus Wang Yi lui Antony Blinken.

Ministrul de Externe din China a îndemnat, totodată, Washingtonul să evite crearea de noi obstacole în relaţiile bilaterale şi a denunţat acţiunile Statelor Unite ale Americii de restricţionare a exporturilor şi investiţiilor, cerând corectarea acestor practici, care, din punctul său de vedere, „încalcă grav reglementările comerciale internaţionale, drepturile şi interesele legitime chineze”. Wang Yi a pledat pentru „dezvoltarea stabilă” a relaţiilor bilaterale dintre China și Statele Unite ale Amercii, relatează agenția de presă Xinhua.

În cadrul acelei convorbiri telefonice, Wang Yi şi Antony Blinken au discutat şi despre războiul din Ucraina. Ministrul de Externe din China a îndemnat toate părţile implicate în acest conflict să dea dovadă de reţinere şi să acorde şanse acţiunilor diplomatice.

La rândul său, Antony Blinken, a pledat pentru „gestionarea responsabilă” a competiţiei dintre Statele Unite ale Americii şi China.

„În conversaţia mea cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, am vorbit despre eforturile pentru gestionarea responsabilă a competiţiei dintre ţările noastre, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei şi despre asistenţa pentru statul Haiti”, a scris, luni, Antony Blinken pe contul său de Twitter.

In my call with PRC Foreign Minister Wang Yi, we spoke about our efforts to responsibly manage the competition between our two countries, Russia’s war against Ukraine, and support for Haiti.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 31, 2022