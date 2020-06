„Stimați pasageri,

Avem placerea de a vă anunța programul de operare al curselor TAROM pe rute interne dar și programul de operare al curselor externe cu regim special, pentru perioada 28 mai 2020 – 16 iunie 2020.

Mențiuni importante pentru cursele externe cu regim special:

Fiecare bilet are inclus un bagaj de mână de 10 kg și un bagaj de cală de 23 kg.

Zborurile externe, mentionate in program, sunt operate în condiții speciale, sub incidența HG 394/18 mai 2020, anexa 3, art. 4., iar din aceste considerente, pasagerii care vor fi acceptați la bordul aeronavelor trebuie să se încadreaze in următoarele categorii:

Dinspre Europa spre România vor fi acceptati doar cetățenii români care doresc repatrierea conform art. 4, alin. J.

Dinspre România spre Europa sunt necesare următoarele condiții- să fie cetățeni ai tarii de destinatie sau

– să fie lucrători sezonieri cu contract de muncă conform art. 4, alin. I sau

– să fie lucrători din sectorul transporturilor, prevăzuți în anexa nr.3, la comunicarea privind implementarea culoarelor verzi („green lanes”), în temeiul orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor, în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C (2020 1897/23.03.2020).

Inainte de efectuarea zborului vă rugăm să respectați condițiile de călătorie speciale, pe care le găsiți aici: https://www.tarom.ro/masuri-de-calatorie.

Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul nostru, www.tarom.ro, prin aplicația mobilă, Call Center TAROM (+4)021.9361, (+4)021.204.64.64, (+4)021.303.44.00, (+4)021.303.44.44, email: [email protected], sau oricare agentie TAROM din Bucuresti!

Check-in-ul se face gratuit, online sau la aeroport, dar în contextul epidemiologic actual, sfătuim toți pasagerii să încerce să efectueze cât mai multe operațiuni online”, transmite Tarom.

Programul curselor Tarom