SUA renunță la obligativitatea testului COVID. Turiștii nu mai au nevoie de el pentru a intra în țară

Administrația Biden a anunțat vineri că va ridica cerințele de testare înainte de plecare pentru toți călătorii care vin în Statele Unite din străinătate, eliminând astfel, începând de duminică la miezul nopții, una dintre ultimele restricții de călătorie Covid-19 încă în vigoare în America.

CDC a decis „pe baza datelor și a științei” că a venit momentul să ridice restricția, a declarat vineri un înalt oficial al administrației. „CDC va face o reevaluare a acestei decizii în 90 de zile și, ca și în cazul altor politici, CDC va continua să o evalueze în mod continuu”, a spus oficialul.

Companiile aeriene și industria turismului fac presiuni de ceva timp pentru ca restricțiile să fie ridicate, spunând că acestea descurajează călătoriile aeriene într-un moment în care pasagerii manifestă un interes tot mai mare pentru zborurile aeriene.

Restricțiile au fost înăsprite din cauza Omicron

Valul Omicron a determinat administrația Biden în noiembrie să înăsprească restricțiile Covid pentru persoanele care zboară în Statele Unite, cerând un test Covid negativ cu doar o zi înainte de călătorie. În funcție de subvariantele Covid-19, regula testării înainte de plecare ar putea reveni, a declarat oficialul.

„În cazul în care este necesar să se restabilească o cerință de testare înainte de plecare – inclusiv din cauza unei noi variante îngrijorătoare – CDC nu va ezita să acționeze.”

Oficialii de la Casa Albă au fost rugați să renunțe la restricții

Luna trecută, liderii de la Airlines for America – care reprezintă principalii transportatori aerieni – și de la U.S. Travel Association s-au întâlnit cu oficiali de la Casa Albă pentru a cere din nou administrației să renunțe la cerința de testare, argumentând că cazurile de Covid sunt în scădere în întreaga lume. În plus, ei au susținut că transportul aerian nu ar trebui să fie singularizat atunci când alte adunări în masă nu au o astfel de restricție.

În plus, au spus ei, SUA nu solicită testarea pentru călătorii care trec o frontieră terestră pentru a intra în țară, iar guvernul federal nu cere un test Covid negativ pentru a călători pe plan intern. Potrivit unei analize realizate de Morning Consult, 39% dintre americani au declarat că cerințele de testare îi fac să fie mai puțin dispuși să călătorească la nivel internațional, a declarat Lindsey Roeschke, analist pentru călătorii și ospitalitate la Morning Consult.

9 miliarde de dolari pentru turism

Tori Emerson Barnes, vicepreședintele executiv al U.S. Travel pentru afaceri publice și politici, a declarat marți în fața Subcomitetului pentru turism, comerț și promovarea exporturilor din Senat că asociația estimează că „9 miliarde de dolari în cheltuieli de călătorie ar putea fi cheltuite în acest an” dacă Statele Unite ar renunța „chiar acum” la testele înainte de plecare, scrie Politico.

„Așa că este foarte important să facem acest lucru”, a spus ea.

Sectorul sănătății publice pare, de asemenea, să fie de acord cu această decizie. Scott Becker, directorul general al Asociației Laboratoarelor de Sănătate Publică, a salutat decizia, spunând că „nu am fost niciodată convins că aceasta a adăugat o protecție reală” și că, în străinătate, „experiența mea a fost că pare să fie „pay to play” pentru un test negativ”.

Iar Scott Whitaker, directorul general al grupului comercial de tehnologie medicală AdvaMed, a declarat că „din punct de vedere al sănătății publice are sens”.

„Din punct de vedere al dezvoltării și al producției, rămânem concentrați pe colaborarea cu guvernul federal și cu clienții privați pentru a ne asigura că înțelegem cererea, astfel încât să putem răspunde nevoilor. Și rămâne esențial ca administrația să conducă eforturile atât în ceea ce privește supravegherea, cât și comunicarea, pentru a ne asigura că putem face ceea ce este necesar pentru a satisface nevoia de teste în domeniul sănătății publice.”

Înaltul oficial al administrației a declarat vineri că CDC recomandă în continuare testarea înainte de călătoriile cu avionul de „orice fel”.

„Vom lucra cu companiile aeriene și cu alți parteneri pentru a asigura o tranziție fără probleme”, a declarat oficialul.