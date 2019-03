Olguța Vasilescu, făcută de râs! Cum a dat-o de gol Liviu Dragnea

"Vineri am plecat de la Bucureşti spre Reşiţa şi am făcut opt ore. Am văzut cât de aglomerat este acest drum Craiova-Piteşti şi nu numai Craiova - Piteşti, toate drumurile au început să fie aglomerate pentru că economia a crescut în ăştia doi ani de zile foarte mult şi foarte rapid, asta înseamnă că mărfurile circulă mai mult şi sunt mai multe camioane. E absolut obligatoriu ca acest drum expres să se realizeze. Din câte ştiu, pentru două tronsoane s-au semnat contractele. Există deja la Ministerul Transporturilor o echipă dedicată doar pentru acest drum expres. Olguţa Vasilescu i-a cerut doamnei prim-ministru să accepte să fie consilier onorific al primului-ministru pe infrastructură pentru a se implica şi ea direct pentru a urmări realizarea acestei lucrări, care este extrem de importantă pentru această zonă a ţării", a afirmat Dragnea.

Lia Olguţa Vasilescu a fost nominalizată de două ori în Guvern pentru ministerele Dezvoltării şi Transporturilor, dar a fost respinsă de fiecare data de preşedintele Klaus Iohannis, pe motiv că aceasta nu are destulă experienţă. În cele din urmă, fostul ministru al Muncii a renunţat.