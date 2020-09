Goldman Sachs Group Inc. prognozează că producția Libiei va crește până la 550.000 de barili pe zi până la sfârșitul anului. CNP poate relua rapid exporturile, având în vedere că are stocuri mari de țiței în porturi, a declarat banca din New York într-o notă. Analiștii de la Bloomberg Intelligence au declarat că producția ar putea atinge 1 milion de barili pe zi în al patrulea trimestru – punând și mai multă presiune pe prețurile petrolului, care au fost deja afectate de pandemia de coronavirus – dacă armistițiul dintre Haftar și guvernul recunoscut de Organizației Națiunilor Unite se va respecta.

Cantitatea de petrol pe care Libia o poate exporta va depinde, de asemenea, de cât de repede poate repara capetele de sondă, conductele și rezervoarele de stocare care au fost neglijate sau deteriorate în timpul conflictului.

Sharara, cel mai mare zăcământ de petrol din țară, urmează să reia operațiunile, potrivit unei persoane care știe situația. Câmpul vestic cu o producție de 300.000 de barili pe zi este operat de NOC într-o asociere cu Total din Franța, Repsol din Spania, OMV din Austria și Equinor din Norvegia

Zăcământul El Feel din apropiere, în care Eni deține participațiuni, este închis pentru moment.

NOC a declarat luni târziu că producția va ajunge la 260.000 de barili pe zi săptămâna viitoare, în timp ce muncitorii se vor întoarce pe câmpurile care alimentează cu țiței porturile estice Brega și Hariga.

Petrolierele vor începe să sosească în porturi securizate până miercuri pentru a încărca țiței stocat în rezervoarele de depozitare, a spus NOC

Sirte Oil Co., care operează portul Brega, a reluat operațiunile, iar Arabian Gulf Oil Co., care exportă din Hariga, va începe pomparea joi, potrivit unei persoane care știe situația.

Brega are 490.000 de barili depozitați și o capacitate de 1,3 milioane, a spus o altă persoană

Marlin Shikoku, un petrolier Suezmax, va ajunge joi la Hariga pentru a încărca țiței, arată datele compilate de Bloomberg. Petrolierul este închiriat de Unipec, brațul comercial al celui mai mare rafinor de stat din China, Sinopec, potrivit unei alte persoane.Petrolierele Suezmax pot transporta de obicei aproximativ un milion de barili de petrol

Hariga are 3 milioane de barili depozitați în port

Nava Minerva Eleonora, care trebuia să încarce 630.000 de barili la Es Sider la începutul acestei luni înainte ca comanda să fie anulată, este încă ancorată în port

Libia a mai avut speranțe false. NOC a pus capăt forței majore la exporturile Sharara la începutul lunii iunie, pentru a închide din nou câmpul în câteva ore după ce a fost atacat de oameni înarmați. Anunțul NOC din weekend a venit după ce Haftar a spus că va ridica blocada. Comandantul, care este susținut și de Egipt și Emiratele Arabe Unite, a avertizat că mișcarea sa va fi condiționată de distribuirea mai uniformă a banilor din petrol între administrația de est și guvernul Sarraj, sprijinit de Turcia, cu sediul în orașul Tripoli. Haftar a ajuns săptămâna trecută la un acord cu Ahmed Maiteeq, vicepremierul guvernului Tripoli, asupra veniturilor din export.

Sarraj, care este adesea în contradicție cu Maiteeq, nu a acceptat încă acordul. Dar acordul „va rămâne valabil probabil”, deoarece are sprijinul larg al puterilor internaționale implicate în conflictul din Libia, a declarat Bill Farren-Price, director la firma de consultanță RS Energy Group. „Repornirile din sud-vestul și estul țării ar putea duce la creșterea producției de petrol libian la 500.000 de barili pe zi într-o săptămână sau cam așa”, a spus el. „Problemele din teren și infrastructură vor fi, de asemenea, mai ușor de remediat odată ce veniturile vor începe să curgă din nou. Există probleme militare de rezolvat, dar toate pot fi rezolvate. ”