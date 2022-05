INS publică informații false cu privire la balanța economică a României. Președintele ANAMOB: Nu este prima oară când criticăm

Informațiile publicate de Institutul Național de Statistică (INS) cu privire la balanța comercială a României sunt eronate, spune Viorel Marin, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Industriilor de Morărit şi Panificaţie (ANAMOB).

În cadrul unei conferințe organizate de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării, Viorel Marin spune că aceste date sunt greșite din cauză că INS adaugă la exporturi și mărfurile care sunt în tranzit prin România.

„În primul rând, pentru a echilibra balanţa comercială, este necesară o echilibrare statistică. Nu este prima oară când criticăm INS. La un moment dat România figura că exporta mai mult grâu decât a produs şi aceasta tot din cauza unei erori a INS, care a contorizat la exporturile româneşti şi toate barjele cu cereale care treceau pe Dunăre în tranzit prin România, ca să ajungă la Constanţa şi apoi mai departe. Am văzut afirmaţii de genul că o crimă statistică este mai gravă decât o crimă umană, pentru că induce informaţii false, atât pentru factorii de decizie, cât şi pentru factorii de piaţă, iar aici statistica are foarte mult de lucru”, a spus acesta în cadrul conferinței care a purtat numele ”Mai are România industrie?”.

Discuțiile pe această temă nu au avut niciun rezultat

Președintele Asociaţiei Naţionale a Industriilor de Morărit şi Panificaţie (ANAMOB) a precizat că a purtat discuții cu Institutul Național de Statistică pe această temă, însă nu s-a concretizat nimic.

„Există acolo un fel de barieră nu ştiu de ce fel, dar ea se simte ca fiind o barieră. Am ridicat această problemă autorităţilor competente, care sunt principalele victime ale acestor statistici eronate, care la fel au preluat informaţia, dar nu ştiu ce au făcut mai departe”, a mai spus Viorel Marin.

Asocierea între cooperative mari de producție nu va crește exporturile

Pe de altă parte, Viorel Marin, președintele Asociaţiei Naţionale a Industriilor de Morărit şi Panificaţie (ANAMOB) a menționat că asocierea în cooperative mari de producţie nu va duce la creșterea exporturilor.

„Este o premisă falsă, care poate aduce prejudicii grave economiei noastre în general. Pentru că degeaba luăm exemple din alte ţări, de exemplu Franţa, unde industria de morărit este 80% în proprietatea cooperativelor, dar acestea au ajuns la acest nivel după 60-70 de ani de dezvoltare, ori cooperativele româneşti sunt cam la nivelul primilor 5-6 ani de la nivelul celor din Franţa. Ele nu au niciun fel de vocaţie industrială, niciun fel de expertiză, management şi aşa mai departe şi a acorda granturi, aşa cum se doreşte acum, de până la 15 milioane de euro pentru cooperative ca să dezvolte industria alimentară va avea un dublu efect negativ: nu rezolvă rezervele pentru crearea competitivităţii şi, în acelaşi timp, dacă granturile sunt duse spre cooperative, se vor scurge într-o gaură neagră”, a mai spus reprezentantul industriei alimentare.