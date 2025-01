Cine este Arthur Brand

Piese valoroase din tezaurul dacic au fost furate de la Muzeul Drents din Olanda, iar printre acestea se numără coiful princiar getic de la Coţofeneşti și brățările de aur de la Sarmiszegetusa Regia. Pe urmele hoților se află acum Arthur Brand, cel mai renumit detectiv din lume în domeniul artei furate.

Dar cine este, de fapt, Arthur Brand? Istoric de artă și consultant în domeniu, Brand a reușit să recupereze, de-a lungul carierei sale, peste 200 de artefacte furate.

Pasiunea sa pentru acest domeniu a început în timpul studiilor în Spania, când a descoperit trei monede de argint din perioada romană. care fusese furat cu patru decenii în urmă.

Brand a jucat un rol important și în recuperarea operei „Adolescenţă” a lui Salvador Dali, moment în care a fost numit de CBS „Indiana Jones al lumii artei”.

De asemenea, el a reușit să recupereze inelul lui Oscar Wilde, Buste de Femme de Picasso și The Parsonage Garden at Nuenen, de Van Gogh. În plus, șase tablouri furate din Medemblik în septembrie 2023 au fost returnate la ușa lui Brand o lună mai târziu, fără a se cunoaște expeditorul.

Arthur Brand a scris două cărți

Arthur Brand a scris două cărți despre artefactele pe care le-a recuperat și, în iunie 2024, olandezii au realizat un documentar despre activitatea sa.

Într-un interviu, Brand a mărturisit: „Tata a fost profesor de istorie și, când eram copil, mă ducea des la muzee. Nu îmi plăcea, evident, dar mi se promitea o înghețată la final. Pe măsură ce am crescut, însă, mi-am dat seama cât de importantă este”.

Munca sa este ghidată de cercetare aprofundată și de zvonuri.

„În multe cazuri, artefactele trec dintr-o mână în alta în lumea criminală sub formă de plată. Dacă nu există recompensă, artefactele sunt distruse. De aceea încerc să am relații strânse cu anumite persoane din această lume, astfel încât atunci când aud ceva, mă sună”, a explicat Brand într-un interviu pentru The Guardian.

Deși lucrează îndeaproape cu poliția, Brand recunoaște că relația cu autoritățile nu a fost întotdeauna ușoară.

„La început le-a luat ceva timp să se obișnuiască cu mine. Eram doar un cetățean, iar informatorii din grupurile criminale mă vedeau ca pe un novice. Totuși, ofițerii au început să înțeleagă că nu pot face treaba bine fără ajutorul cetățenilor. Uitați-vă doar la Bellingcat (un grup de jurnaliști de investigație din Olanda – n.r.). Sunt un grup de nebuni, ca mine, care sunt determinați să descopere lucruri pe care CIA nu le poate afla”, a adăugat Brand.

Detectivul este convins că hoții artefactelor dacice vor fi găsiți, dar nu are aceeași siguranță în ceea ce privește recuperarea pieselor de tezaur.