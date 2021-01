Într-o posatre pe pagina personală de facebook, fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea a anunțat că doar ce s-a operat. Acesta și-a liniștit susținătorii spunându-le că se simte bine, însă nu a dorit să facă public motivul intervenției chirugicale.

Totodată, senatoarea PSD a ținut să le mulțumească medicilor care s-au ocupat de ea și au dus la un rezultat pozitiv.

„Dupa o zi intensa, imi adun toata energia pentru a le aduce multumiri speciale cadrelor medicale de la Spitalul Sanador, care m-au ingrijit in timpul interventiei chirurgicale de azi : Dl. Prof Dr. Nicolae Poiana, Dl. Dr. anestezist Bogdan Grigore, Dna. asistenta-sefa Mihaela Enciu si tuturor celorlalte asistente.

Nu in ultimul rand, doamnei doctor Doris Andronescu, managerul Sanador, a carei daruire pentru profesie si dragoste de oameni se simte atat in buna organizare, cat si in sufletul pe care il pun cadrele medicale pentru vindecarea pacientilor”, a scris Gabriela Firea pe facebook.

În ce stare de află Gabriela Firea

În ceea ce privește starea sa de sănătate, Gabriela Firea a povestit că se simte bine și se vindecă. Ea a făcut un apel la susținătorii săi să aibe grijă de ei și să pună sănătatea pe primul loc întotdeauna.

„Acum totul e bine, sunt spre vindecare.

Dragii mei, sa aveti grija de sanatate, fie ca sunteti tineri sau seniori, doamne sau domni.

În viteza vietii, tindem sa uitam esentialul : fara sanatate nu putem fi nici alaturi de cei pe care îi iubim, nu putem munci si nici nu ne putem bucura de natura, de calatorii, de lucurile simple care fac viata mai frumoasa!

Sa fiti sanatosi!”, a scris Gabriela Firea pe pagina personală de Facebook.

De menționat este faptul că, până în prezent, Gabriela Firea a mai suferit trei intervenții chirurgicale la colon.

Cine e medicul care a operat-o?

Conferentiar Universitar Doctor Nicolae Poiana este medic colaborator al Spitalului Clinic SANADOR.

Dl. conf. Poiana are o experienta de peste 40 de ani de activitate in specialitatea obstetrica-ginecologie, timp in care a participat direct sau a supravegheat peste 10.000 de nasteri si a efectuat, estimativ, intre 6.000 – 8.000 de interventii in sfera ginecologica. In cei circa 15 ani de cand a abordat fertilizarea in vitro, a avut cateva sute de cupluri cu un procent de reusita de cca 30% .

Dl. conf. Poiana detine multiple competente si supraspecializari, dintre care amintim: colposcopie, laparoscopie, histeroscopie, ecografie obstetrica-ginecologie, fertilizare in vitro si abordeaza complet chirurgia ginecologica, de la tehnici endoscopice, la chirurgia oncologica ginecologica.