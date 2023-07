Un incendiu a cuprins acoperișul clădirii în care se află restaurantele „Cafe Puşkin” şi „Turandot”, în centrul Moscovei, anunță serviciile de urgență ruse, potrivit Tass.

„În centru, clădirea de la numărul 26 de pe bulevardul Tverskoi a luat foc. În ea se află restaurantele Puşkin şi Tourandot”, declară o sursă agenției oficiale ruse de presă.

Restaurantul a fost evacuat, declară telefonic agenției acest oficial.

„Oameni au fugit în stradă (…). Sunt peste 100 de persoane în clădire”, declară el.

Pompieri au stins focare de incendiu pe clădire, anunţă serviciul de presă al Ministerului rus pentru Situaţii de Urgenţă.

„La ora (locală) 18.15 (şi ora României), un incendiu a fost semnalat la numărul 26, pe bulevardul Tverskoi. A fost un incendiu pe acoperișul unei clădiri administrative cu trei etaje. Prin măsurile luate, focul de pe acoperiş, a fost eliminată”, anunţă ministerul.

Serviciile de urgență au anunțat la rândul lor că incendiul de pe acoperiș a fost stins.

„Incendiul a fost complet stins. nu există victime”, anunţă această sursă.

O porţiune a bulveradului Tverskoi de la Piaţa Nikiţki şi până la strada Tverskaia a fost închisă, din cauza incendiului, a anunțat într-o postare pe Telegram departamentul de Transport al Moscovei.

„Circulaţia pe bulevardul Tverskoi, din Piaţa Nikiţki la strada Tverskaia a fost blocată”, se arată în mesaj.

🔥Pushkin restaurant is on fire in Moscow pic.twitter.com/vOVUC61NE2

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) July 6, 2023