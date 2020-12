În anunțul transmis Bursei, Digi Communications N.V., parte a grupului RCS & RDS S.A, anunță că este vorba despre două împrumuturi, unul de 100 de milioane de euro și unul de 50 de milioane de euro.

„Societatea doreste sa informeze investitorii si piata ca la data de 15 decembrie 2020, RCS & RDS S.A. (filiala Societatii din Romania – „RCS&RDS”), ca imprumutat si garant initial, DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag ca garant initial, INVITEL Tavkozlesi Zrt ca garant initial, Societatea, ca garant initial, DIGI Spain Telecom S.L.U., ca garant initial si Citigroup Europe plc, Dublin Romanian Branch, ING Bank N.V. Amsterdam, Bucharest Branch and Unicredit Bank S.A. Creditori Initiali si ING Bank N.V. ca agent de garantie al celorlalte parti finantatoare au incheiat un contract de facilitate constand intr-un (i) imprumut la termen in valoare totala agregata reprezentand echivalentul in RON a 100.000.000 EUR; (ii) un imprumut revolving in valoare totala agregata reprezentand echivalentul in RON al sumei de 50.000.000 EUR, pentru o durata egala cu perioada dintre data semnarii si a treia aniversare a Contractului de Facilitate Senior si, care, de asemenea, permite stabilirea, din cand in cand, a unor facilitati suplimentare pentru a fi puse la dispozitie in conformitate cu clauzele si in limitele stabilite prin Contractul de Facilitate Senior.”

Tot compania anunță că banii din primul împrumut vor fi folosiți pentru refinațarea unui împrumut din 2016, în timp ce banii din cel de-al doilea vor fi utilizați pentru investiții.

„Sumele din imprumutul la termen vor fi folosite de Societate pentru refinantarea sumelor puse la dispozitie in baza Contractului de Facilitate din data de 7 octombrie 2016, in timp ce sumele din imprumutul revolving pot fi folosite pentru cheltuieli de capital, investitii, scopuri corporative generale, sau capital de lucru (inclusiv imprumuturi intra-grup) al grupului Digi,” se mai arată în anunțul companiei.

Datorie de peste 1,2 miliarde de euro

Conform ultimului raport financiar transmis BVB, consultat de Capital, compania deținută de Zoltan Teszari a înregistrat o creștere accelerată a datoriilor pe termen lung în primele 9 luni ale acestui an. Mai precis, totalul datoriilor pe termen lung a ajuns era la 30 septembrie 2020 la nivelul de 1,275 de miliarde de euro, în creștere cu aproximativ 20% față de 1,062 de miliarde de euro, cât era la 31 decembrie 2019. Majoritatea creșterii datoriei pe termen lung a fost cauzată de împrumuturi purtătoare de dobândă, inclusiv obligațiuni.