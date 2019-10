Traian Basescu a susținut clar și răspicat că PSD nu va vota viitorul guvern liberal. Motivul, spune fostul președinte, este legat de faptul că această mișcare ar însemna ca PSD să-și piardă cea mai importantă zestre electorala. Și asta pentru că PSD a zis că o să voteze viitorul guvern dacă semnează că nu taie pensiile și salariile.

„Categoric, da (PSD va bloca formarea viitorului guvern), vorbesc ca un om care a facut multa politica. Daca vor vota trecerea guvernului in ideea ca vor realiza aceeasi isprava ca la alegerile trecute cand au cedat guvernarea si dupa un an de guvernare Ciolos au facut 46% se inseala, nu este acelasi film. Cred ca si daca au promis, nu se vor tine de promisiune, nu vor lasa sa treaca primul guvern. Nu cred că Ponta va vota noul guvern. Daca PSD si Ponta voteaza noul guvern, primul lucru pe care il face noul guvern este trecerea la alegeri in doua tururi pentru primari. In momentul acela PSD si Ponta au pierdut toata sustinerea teritoriului”, a zis Băsescu.

De asemenea, Băsescu a vorbit și despre şansele premierului Dăncilă la alegerile prezidenţiale. În opinia sa, aceasta a spus că aceasta nu va avea şanse să intre în turul doi.

„Cred că nu are şanse să intre în turul II. Problema este în altă parte. Depinde cum abordează politic eșecul moțiunii. Daca dă semnalul că a fost înfrântă și nu neapărat ea, ci PSD-ul, probabil va obține un 8-9 la sută. Nu cred însă că PSD este un partid care capitulează ușor.

Dacă ăştia vor vota noul guvern, se dă drumul la alegeri anticipate”, a comentat Băsescu la RTV.

