Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a avertizat joi că bugetul rectificat este tensionat. Isărescu a precizat că acest lucru se întâmplă din cauza ponderii cheltuielilor cu salariile și pensiile de peste 70%.

„Bugetul rectificat este tensionat si ne uitam si la lucrurile mari, de exemplu ponderea cheltuielilor cu salarii, cu pensii, peste 70%. Nu prea ai camp de manevra acolo sa dai la investitii. Astea noi le numim cheltuieli de care e greu sa te atingi. In consecinta apare tensiunea pe partea de cheltuieli.”, a spus Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a mai punctat faptul că partidele s-au întrecut în reduceri de impozite.

„Pe partea de venituri avem o problema si mai mare. A fost o intrecere sa reduci impozite in Romania, si stanga si dreapta, care duce mai mult si avem acum sub 27% venituri fiscale. Am fost intrebat in Parlament ‘Ce facem, dle guvernator, sa reducem dobanda?’ Pai e la dvs, reduceti deficitul bugetar.”

