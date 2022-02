3.000 de angajați au fost dați afară pentru că nu s-au vaccinat. Decizie fără precedent

Aproape 3.000 de angajaţi municipali din New York urmează să fie concediaţi vineri pentru că au refuzat să se vaccineze împotriva COVID-19, încălcând astfel regulile impuse de Primăria locală lucrătorilor săi, informează cotidianul The New York Times.

Este prima concediere în masă motivată de această măsură ce va avea loc la New York, iar cei vizaţi sunt lucrători publici cărora le-a fost deja oferită o perioadă de prelungire pentru a se imuniza şi care nu au prezentat până la această dată dovada vaccinării împotriva COVID-19.

Acest număr reprezintă totuşi mai puţin de 1% din total angajaţilor din domeniul public, având în vedere că în administraţia locală sunt angajate circa 370.000 de persoane, dintre care aproximativ 95% au primit cel puţin o doză de vaccin, potrivit cifrelor publicate de cotidianul The New York Times.

Primăria oraşului american a cerut angajaţilor să se vaccineze cu cel puţin prima doză a unui ser anti-COVID-19 pentru a-şi păstra locurile de muncă şi a impus efectuarea ambele doze pentru toţi angajaţii noi.

Data limită pentru a demonstra că s-au vaccinat

Vineri, pe lângă prima tranşă de concedieri, reprezintă şi data limită pentru ca aproape o mie de angajaţi să demonstreze că s-au vaccinat şi cu a doua doză a unui ser anti-COVID-19.

În total, aproape 13.000 de lucrători municipali au cerut o perioadă de prelungire, invocând motive medicale sau religioase.

Numeroase sindicate reprezentând poliţiştii, pompierii şi profesorii newyorkezi, printre alte categorii profesionale, au cerut săptămâna aceasta, fără succes, ca astfel de concedieri să fie invalidate de tribunalele din New York.

Luni, mai multe sute de persoane au protestat pe străzile oraşului împotriva acestei măsuri şi au cerut eliminarea restricţiilor anti-COVID-19 într-o manifestaţie motivată de expirarea termenului limită pentru ca funcţionarii publici să se vaccineze împotriva COVID-19.

Masca de protecție va deveni istorie în SUA

Americanii sunt de părere, în bună parte, că purtarea măștii de protecție reprezintă o încălcare a libertății individuale, lucru considerat și exponenții dreptei și de Partidul Republican, scrie France Presse, care adaugă că statele guvernate de republicani au refuzat să impună obligativitatea purtării acesteia, în timp ce statele conduse de Partidul Democrat au avut altă soartă.

Acum, la doi ani de la începutul pandemie, mai multe state de pe coasta de est și de vest, cunoscute pentru susținerea democrației, au decis să renunțe la măsurile de restricție stricte.

Așadar, guvernatorul din New Jersey, Phil Murphy, a anunțat că masca de protecție nu va mai fi necesară în școli din data de 7 martie, subliniind că această relaxare reprezintă ”un pas uriaş către o întoarcere la normalitate pentru copiii noștri”.

Guvernatorul Connecticut, Ned Lamont, a decis să renunțe la aceasta în cadrul școlii din data de 28 februarie.

Statul Delaware, acolo unde se află reședința președintelui Joe Biden, a anunțat că masca de protecția va deveni istorie în școli începând din data de 31 martie.

Asta în timp ce guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, spune că masca de protecție nu va mai fi necesară pentru cei vaccinați începând de 15 februarie, însă va rămâne obligatorie în școli.

Măsura încă rămâne valabilă în New York, cel mai afectat oraș SUA

New York-ul se află sub o nouă presiune, având în vedere că celelalte state democrate au decis relaxarea măsurilor. Primarul democrat Eric Adams a declarat în cursul zilei de marți că tulpina sud-africană are o rată de pozitivare în școli de sub un procent în rândul copiilor, notează New York Post.

Având în vedere că New York-ul a fost epicentrul pandemiei în Statele Unite ale Americii, autoritățile nu au venit cu niciun anunț cu privire la o posibilă relaxare a măsurilor. Așadar, măsura purtării măștii de protecție va trebui în continuare respectată.