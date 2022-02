Ce acoperire vor avea rețelele mobile din România în metrou? ANCOM a dat cifrele exacte

Rezultatele măsurătorilor arată că este vorba despre o acoperire de 99% a reţelei de metrou, în timp ce în tuneluri rezultatele au arătat o acoperire de 90% pentru RDS-RCS, 88% pentru Orange, 87% pentru Vodafone şi doar 66% pentru Telekom Mobile, conform cifrelor transmise de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

„Având în vedere că metroul este una dintre principalele soluţii de transport pentru mulţi bucureşteni, în 2021, pe lângă campania de monitorizare pe care o desfăşurăm în fiecare an, am decis să măsurăm acoperirea cu semnal de voce mobilă şi în subteran. Astfel, am actualizat platforma aisemnal.ro cu rezultatele măsurătorilor, care indică o acoperire cumulată a reţelei de metrou din Bucureşti de 99% cu servicii de voce mobilă”, a transmis Cristin Popa, director executiv al ANCOM.

Rezultatele măsurătorilor indică o acoperire de 99% a reţelei de metrou din Bucureşti

Măsurările au fost efectuate direct în metrou, pe ambele sensuri ale fiecărei magistrale, fiind folosite echipamente portabile. Având în vedere că nu există semnal GPS în subteran, valorile înregistrate au fost mediate la secundă şi distribuite între staţii.

Rezultatele măsurătorilor indică o acoperire de 99% a reţelei de metrou din Bucureşti, luând în calcul acoperirea cumulată oferită de toţi operatorii. În toate staţiile există un nivel foarte bun de semnal voce şi date de la toţi operatorii, iar în urma reprezentării pe hartă a celor aproximativ 9.600 de puncte, se poate deduce o acoperire măsurată a tunelurilor aferente liniilor de metrou de 90% pentru RDS-RCS, 88% pentru Orange, 87% pentru Vodafone şi 66% pentru Telekom Mobile.

„Ca o continuare a campaniilor desfăşurate în anii trecuţi, în 2021 am realizat măsurători doar în acele localităţi în care am fost notificaţi de către operatori că au fost aduse îmbunătăţiri semnificative din punct de vedere al acoperirii cu servicii de voce, prin instalarea de noi site-uri sau modernizarea celor existente. Aisemnal.ro a fost actualizat şi cu aceste noi date punctuale. Pentru anul acesta, ne propunem să lărgim aria măsurătorilor efectuate şi, pe lângă realizarea măsurătorilor la nivel naţional ce conţin inclusiv detaliile de roaming involuntar, acoperirea cumulată şi traseele metroului din Bucureşti, să verificăm nivelul de semnal pe infrastructura de căi ferate”, a mai spus Cristin Popa, director executiv al ANCOM.

Amintim că ANCOM a desfăşurat în anul 2021 două campanii de monitorizare cu privire la acoperirea cu semnal de voce mobilă. Prima a vizat rețeaua de metrou din Bucureşti iar a doua a vizat acoperirea naţională, mai ales în localităţile în care au fost realizate îmbunătăţiri semnificative din punct de vedere al acoperirii cu servicii de voce.

Astfel, platforma aisemnal.ro a fost actualizată cu rezultatele celor două campanii.