Cunoscuta trupă londoneză The Kinks i-a adus un omagiu fostului lor coleg de trupă, John Gosling, după ce acesta a murit la vârsta de 75 de ani, scrie The Guardian.

În anii 1960, fraţii Ray şi Dave Davies au format trupa Kinks, iar Gosling s-a alăturat formaţiei în 1970 ca claviaturist.

Decesul a fost anunțat pe pagina de socializare a trupei

Moartea muzicianului a fost anunțată de The Kinks pe pagina sa de socializare: „Suntem profund întristaţi de vestea decesului lui John Gosling. Transmitem condoleanţe soţiei şi familiei lui John”.

Solistul Ray Davies i-a adus un omagiu prietenului său şi fostului său coleg de trupă şi a declarat: „Nu am avut timp să mă gândesc la asta: Condoleanţe soţiei sale, Theresa, şi familiei. Odihneşte-te în pace dragă John”.

Chitaristul principal al trupei, Dave Davies, a transmis şi el condoleanţe, spunând: „Sunt consternat, profund supărat de moartea lui John Gosling. A fost un prieten şi un contribuitor important la muzica celor de la Kinks în timpul petrecut alături de noi. Cele mai profunde condoleanţe soţiei şi familiei sale. Îi voi păstra mereu în inimă o afecţiune şi o dragoste profundă pentru el. Un mare muzician şi un mare om”.

Toboşarul trupei The Kinks, Mick Avory, a declarat: „Astăzi am pierdut un prieten şi coleg drag, a fost un mare muzician şi a avut un simţ al umorului fantastic … ceea ce l-a făcut un membru popular al trupei, ne lasă cu amintiri frumoase. Dumnezeu să-l binecuvânteze …”.

Kinks a fost interzisă în SUA

Audiţia lui Gosling pentru trupă a fost la sesiunea de înregistrare a piesei „Lola”, care a ajuns pe locul 2 în topul single-urilor din Marea Britanie.

Muzicianul s-a alăturat trupei la cinci ani de la turneul din SUA care a determinat Federaţia Americană a Muzicienilor să interzică trupei Kinks să mai cânte în SUA timp de patru ani.

Gordon Edwards i-a luat locul lui Gosling la clape, înainte ca Ian Gibbons să se alăture trupei în 1979.

În 1994, Gosling a devenit membru fondator al trupei Kast Off Kinks, care îi includea pe foştii membri ai trupei Avory, Jim Rodford şi John Dalton.

Gosling a rămas în trupă până la retragerea sa în 2008. The Kinks a obţinut succes în topuri cu trei single-uri No 1 în Marea Britanie: „You Really Got Me”, „Sunny Afternoon” şi „Tired of Waiting for You”.