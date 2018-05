Germania, o destinație tot mai căutată de turiștii români

În timp ce state puternice din vestul Europei se întrec în cifre record şi se laudă cu turiştii străini, România încă lucrează cu ”planuri, proiecte şi idei”. Iar cifrele sunt mai mult decât grăitoare: anul trecut, dintr-un total de 12 milioane de turişti, potrivit Institutului Naţional de Statistică, străinii au reprezentat 22,8%, o pondere similară cu cea din 2016.

Pe de o parte, încă nu s-a găsit acea ”reţetă perfectă” care să ne pună în topul listei căutătorilor de vacanţe, iar pe de alta ne dorim tot mai mult să vizităm locuri noi din străinătate. Să luăm, spre exemplu, Germania. Cu o creştere de 18,6% a turiştilor români (cifre făcute publice de Oficiul Federal de Statistică), în 2017, până la la peste un milion de înnoptări, ţara noastră rămâne în topul ”pieţelor-sursă” pentru turismul german. În context, numărul nemţilor care au venit la noi a fost de trei ori mai mic.

”Și România are destule de oferit”, spune ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucureşti, Cord Meier-Klodt. Iar antreprenorul Dragoş Anastasiu (preşedintele grupului Eurolines) poate demonstra oricând cu fapte: dintre turiştii străini care vin la Green Village, Germania se află pe primul loc. Dar nu este suficient, investitorii români din turism au nevoie de sprijin când vine vorba de promovare, aşa cum se întâmplă în Germania şi în alte ţări.

”Cea mai mare piaţă”

”Europa continuă să fie cea mai mare piaţă, ca volum, pentru turismul german: aproape două treimi din înnoptări sunt generate de turiştii europeni. Europa este urmată de SUA, generând 8,8% din turismul german. Printre pieţele europene cu volum ridicat, cele primare sunt România (plus 18,6%), Austria (plus 6,4%), Polonia (plus 10,4%), Ungaria (plus 8,5%) şi Republica Cehă (plus 4,6%)”, reiese din datele furnizate de Organziaţia Germană pentru Turism şi Oficiul Federal de Statistică.

”Comparativ cu anul precedent, turismul german şi-a triplat creşterea anuală, evoluţie datorată, printre altele, cadrului intern stabil. În perioada ianuarie – decembrie 2017, Oficiul Federal de Statistică a înregistrat 83,9 milioane de înnoptări internaţionale, cu 3,1 milioane mai multe decât în 2016”, punctează Petra Hedorfer, director executiv al Organizaţiei Germane pentru Turism. Cifrele mai arată şi că motorul de creştere pentru turismul german a fost călătoria din motive personale, city break-urile în oraşele din Germania având o creştere cu 15%. Într-un fel, Germania mizează foarte mult şi pe gastronomie, fiind incluse aici şi băuturile. De pildă, vinul şi berea sunt considerate băuturi tradiţionale în Germania, cu peste 500 de experţi.