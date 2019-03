Vești bune pentru români. A apărut stomatologul care vine direct la birou pentru cei care nu au timp

“Daca nu ai timp sa mergi la stomatolog, vine stomatologul la tine!” – a hotarat dr. Serban Atanasiu, unul dintre cei mai apreciati medici implantologi din tara, pentru a convinge cat mai multi oameni sa se preocupe de sanatatea dintilor lor inainte de aparitia unor probleme grave si foarte dureroase.

“Vreau sa ajutam oamenii sa nu-si mai gaseasca scuze sa nu vina la cabinetul dentar, asa ca vreau sa fac eu cateva drumuri in locul lor, doar ca sa afle care este statusul danturii lor, astfel ca urmatorul drum la cabinet, sa fie direct pentru prima sedinta de tratament”, spune medicul care a decis sa isi aloce o echipa de medici pentru a colinda, la cerere, firmele de birouri unde oamenii ocupati au nevoie de diagnoza dentara.

Cu ajutorul celui considerat de specialisti cel mai bun, precis si rapid scanner intra-oral din lume si al unui soft de specialitate, dr Serban Atanasiu realizeaza in doar cateva minute, oriunde in afara cabinetului, diagnoza unui pacient in urma careia acesta va afla date importante despre sanatatea sa orala.

De la statusul ortodontic, pana la probleme stomatologice clasice sau la unele mai complicate care implica bruxism, implant sau imperfectiuni estetice la dantura, toate pot fi depistate printr-o scanare tridimensionala de echipa doctorului Serban Atanasiu in cel mai comod, neinvaziv si sigur mod in doar 5 minute, pentru pacientul aflat intr-o zi de lucru, la birou.

“Prin actiunea pe care am initiat-o ne dorim sa-i ajutam pe romani sa ia mai repede decizia de a merge la stomatolog. Practic venim dupa ei si le aratam in doar cateva minute care este stadiul sanatatii lor orale si ii chemam la cabinet pentru a rezolva din timp orice problema existenta. In tarile occidentale oamenii nu asteapta sa treaca mai mult de jumatate de an de la ultima vizita pentru a reveni in cabinetul medicului stomatolog, pe cand in Romania, conform unui studiu din 2017, nu mai mult de 20% din populatie merge o data pe an la dentist, iar aproape jumatate viziteaza cabinetul medicului stomatolog doar in plina criza.

Este firesc si absolut necesar ca romanii sa se alinieze trendului din tarile civilizate si sa realizeze ca e mult mai sanatos, mai putin dureros si costisitor sa previi decat sa tratezi. Prin aceasta actiune, noi incercam sa le venim in intampinare si practic sa facem in locul lor drumul catre sanatatea orala.” - a declarat dr. Serban Atanasiu, unul dintre medicii stomatologi preferati atat de romanii din tara, din diaspora, cat si de strainii care practica turismul medical.