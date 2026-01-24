Ilie Bolojan este menționat explicit într-o serie de articole din presa maghiară apărute în contextul sărbătorii Micii Uniri, în care situația economică a României este analizată comparativ cu cea a Ungariei. Nemulțumirea românilor față de inflația ridicată, majorarea taxelor și creșterea prețurilor la energie și combustibili a devenit subiect de interes și peste graniță, fiind prezentată într-o cheie critică.

O publicație maghiară notează, chiar în ziua de 24 ianuarie, că nivelul de trai al românilor ar fi în declin accentuat și că România ar avea un procent mai mare de angajați plătiți cu salariul minim decât Ungaria. Mesajul este construit într-un registru polemic, cu accent pe ideea că evoluțiile recente ar contrazice percepția conform căreia România ar fi depășit economic statul vecin.

Sub titlul care vorbește despre eșecul a ceea ce este numit „românism de stânga”, publicația susține că nivelul de trai din România se află „într-o spirală descendentă”. Articolul este publicat chiar de ziua Micii Uniri și plasează măsurile economice adoptate de guvernul condus de Ilie Bolojan în centrul acestei evoluții negative.

În același material se sugerează, într-un ton evaluativ, că Ungaria ar fi ajuns într-o poziție economică mai bună decât România, iar scăderea nivelului de trai din țara noastră ar fi fost accelerată de politicile de austeritate asumate de actualul Executiv de la București.

Ilie Bolojan apare în analiza presei maghiare și ca punct de referință pentru o schimbare de discurs în Ungaria, unde, în ultimii ani, a fost frecvent vehiculată ideea că economia maghiară ar fi rămas în urmă față de cea românească. Articolul citat susține că acest narativ a fost pus sub semnul întrebării de măsurile economice adoptate recent în România.

„Cu toate acestea, măsurile de austeritate ale guvernului eurocrat de la București din august și apoi din ianuarie au arătat care este situația reală”, scrie publicația citată.

În acest context sunt menționate și declarații ale unor lideri politici și economiști din Ungaria. Péter Magyar, liderul Partidului Tisza, este citat cu afirmații dure la adresa situației interne din Ungaria, pe care o descrie drept cea mai coruptă și mai săracă din Uniunea Europeană.

„Nici noi nu putem depăși România”, declara, în mai 2024, economistul Ákos Péter Bod.

Publicația maghiară face trimitere și la fenomenul emigrației masive din România, despre care afirmă că a avut un impact semnificativ asupra pieței muncii, la care s-ar adăuga amploarea economiei subterane în mai multe domenii. Aceste elemente sunt prezentate drept factori care ar fragiliza progresul economic raportat anterior.

Ilie Bolojan este menționat indirect și în analiza legată de salariul minim, folosit de presa maghiară ca argument pentru a susține ideea unui nivel de trai precar în România. Articolul subliniază că a existat un an în care salariul minim românesc a depășit nivelul celui din Ungaria, însă insistă asupra proporției ridicate de angajați români plătiți la acest nivel.

Publicația notează că aproximativ un sfert dintre angajații din România lucrează pe salariul minim, în timp ce, în Ungaria, doar o mică parte din forța de muncă se află în această situație. Diferența este prezentată ca un indicator structural al problemelor economice.

„Un bun exemplu este cuantumul salariului minim: a existat, într-adevăr, un an în care cel din România a fost mai mare decât cel din Ungaria, dar analizele nu au ținut cont de faptul că, potrivit bazei de date a Confederației Europene a Sindicatelor, în România, peste un sfert dintre angajați lucrează pentru o astfel de sumă, în timp ce în Ungaria, doar o douăzecime”, notează, cu satisfacție, publicația maghiară.

Această comparație este utilizată pentru a susține teza conform căreia avansul economic al României ar fi fost mai degrabă conjunctural decât structural.

Ilie Bolojan a abordat, în paralel, și criticile venite din interiorul scenei politice românești, în contextul asumării răspunderii Guvernului pe măsuri economice și bugetare. Premierul a declarat că mandatul său depinde exclusiv de existența unei majorități parlamentare funcționale.

Invitat la Digi 24, Ilie Bolojan a fost întrebat despre nemulțumirile exprimate de partenerii de coaliție, inclusiv de președintele PSD, Sorin Grindeanu, și de fostul lider social-democrat Marcel Ciolacu.

„Niciun fel de emoție legat de acest lucru (de asumarea răsăunderii – n.r.). Sunt premierul României cât timp există o majoritate parlamentară. În momentul în care nu există o majoritate parlamentară, nu mai ești pe post. (…) Această majoritate parlamentară va fi testată în angajările de răspundere care vor fi făcute înainte și, indiferent cine este la guvernare și cine-i premier, cu cât facem mai repede un buget, cu cât acest buget îl facem mai așezat, mai realist, bazat pe date corecte, cu atât România va rămâne o țară de încredere”, a spus premierul.

Șeful Executivului a ridicat și o întrebare legată de lipsa de asumare a guvernării în perioada anterioară, susținând că dificultățile bugetare erau deja cunoscute.