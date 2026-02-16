Mesajul transmis la Budapesta îl plasează pe Viktor Orban în centrul unei declarații de sprijin fără echivoc din partea administrației americane, cu doar câteva săptămâni înaintea unui scrutin considerat decisiv pentru viitorul politic al Ungariei.

Prezent la conferința de presă alături de premierul ungar, secretarul de stat Marco Rubio a subliniat că relația personală dintre Viktor Orban și Donald Trump este esențială pentru interesele Statelor Unite.

„Preşedintele Trump este profund angajat pentru succesul dumneavoastră, deoarece succesul dumneavoastră este succesul nostru. Vrem ca această ţară să prospere. Este în interesul nostru naţional, mai ales atâta timp cât dumneavoastră sunteţi prim-ministru şi liderul acestei ţări”, a declarat Rubio.

În același context, oficialul american a indicat că relațiile bilaterale ar urma să intre într-o nouă etapă favorabilă dacă actualul lider de la Budapesta își va menține funcția.

„Intrăm într-o epocă de aur a relaţiilor dintre ţările noastre, şi nu doar datorită aproprierii dintre popoarele noastre, ci şi datorită relaţiei pe care o aveţi cu preşedintele Statelor Unite”, a spus Rubio.

Declarațiile vin într-un moment sensibil pentru Viktor Orban, care la alegerile parlamentare din 12 aprilie se confruntă cu cea mai dificilă competiție electorală de la revenirea partidului său, Fidesz, la putere în 2010. Miza scrutinului depășește granițele Ungariei, având implicații asupra echilibrului politic din Europa și asupra consolidării curentelor conservatoare și de extremă dreapta.

Prezența lui Marco Rubio la Budapesta face parte dintr-un turneu regional care a inclus Slovacia și Ungaria, două state conduse de lideri conservatori apropiați de Donald Trump și critici față de Uniunea Europeană.

Viktor Orban este de ani buni unul dintre cei mai loiali aliați europeni ai lui Trump, iar relația sa tensionată cu instituțiile UE a fost dublată de menținerea unor legături cordiale cu Rusia și de poziții critice față de Ucraina. În Statele Unite, o parte a extremei drepte îl consideră un model pentru politicile stricte privind imigrația și pentru promovarea conservatorismului creștin.

În cadrul vizitei, Rubio s-a angajat să consolideze legăturile bilaterale într-un context în care relațiile Washingtonului cu mari puteri europene, precum Franța și Germania, sunt marcate de tensiuni. Criticile repetate ale lui Trump la adresa Europei, introducerea de tarife vamale pentru statele UE și ambiția declarată de a prelua Groenlanda de la Danemarca, stat membru NATO, au determinat liderii vest-europeni să caute o poziționare mai independentă față de Statele Unite.

La Conferința de securitate de la München desfășurată în weekend, Rubio a transmis un mesaj de unitate transatlantică, însă a reiterat criticile administrației americane la adresa Europei, într-un climat deja afectat de tensiuni acumulate în ultimul an.

În intervențiile sale, Marco Rubio a sugerat că Statele Unite ar putea interveni în sprijinul Ungariei dacă situația economică o va impune, consolidând astfel mesajul de susținere pentru Viktor Orban.

Deși a precizat că rezultatul alegerilor aparține exclusiv alegătorilor ungari, oficialul american a elogiat în repetate rânduri relația „extrem de puternică” dintre Orban și administrația Trump, arătând că aceasta produce „beneficii tangibile” în plan bilateral.

„Dacă vă confruntaţi cu dificultăţi financiare, dacă vă confruntaţi cu obstacole în calea creşterii economice, dacă vă confruntaţi cu ameninţări la adresa stabilităţii ţării dumneavoastră, ştiu că preşedintele Trump va fi foarte interesat, datorită relaţiei dumneavoastră cu el şi datorită importanţei pe care o are această ţară, să găsească modalităţi de a oferi asistenţă dacă ar apărea vreodată un astfel de moment”, a spus Rubio.

Economia Ungariei a traversat o perioadă dificilă după creșterea inflației survenită în urma invaziei ruse din februarie 2022 în Ucraina, iar ritmul de creștere economică a stagnat timp de trei ani.

Pentru a-și consolida poziția politică, Viktor Orban a redus taxe, a majorat salarii și a promovat credite ipotecare cu dobânzi scăzute, măsuri care au dus însă la creșterea deficitului bugetar și la riscuri inflaționiste, afectând procesul lent de reducere a uneia dintre cele mai mari datorii publice din Uniunea Europeană.

Atât Viktor Orban, cât și premierul slovac Robert Fico au fost acuzați de instituțiile europene că au slăbit independența justiției, libertatea presei și mecanismele anticorupție din țările lor, acuzații pe care ambii lideri le resping în mod constant.