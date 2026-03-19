Șefii de stat și de guverne reuniți, joi, la Bruxelles nu au reușit să-l convingă pe premierul Ungariei, Viktor Orban, să-și schimbe poziția, acesta continuând să blocheze un împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Conform concluziilor summitului privind Ucraina, făcute publice joi după-amiaza, liderii europeni au decis să revină asupra acestui subiect într-o reuniune viitoare.

Întâlnirea cu Viktor Orban a durat aproximativ 90 de minute, însă liderii europeni nu au reușit să identifice o cale clară pentru un acord, potrivit a patru diplomați și oficiali care au vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta în mod deschis despre negocierile din culise. Viktor Orban, sprijinit de premierul Slovaciei, Robert Fico, a refuzat să respecte acordul încheiat în decembrie între liderii UE privind acordarea fondurilor, după ce drone rusești au avariat conducta Drujba, care transportă țiței rusesc către Ungaria și Slovacia prin Ucraina. Cei doi lideri au acuzat Kievul că întârzie reparațiile.

Președintele Consiliului European, António Costa, a criticat dur comportamentul lui Viktor Orban, calificându-l drept „inacceptabil” și o încălcare a termenilor de cooperare fundamentali ai UE, subliniind că niciun alt lider nu a depășit această „linie roșie” până acum. Nivelul de frustrare față de Viktor Orban a fost descris de diplomați ca fiind fără precedent, însă, având în vedere că partidul său, „Fidesz”, se află în urma în sondaje înaintea alegerilor din 12 aprilie, puțini lideri europeni au dorit să se implice în politica internă a Ungariei.

Viktor Orban a răspuns criticilor susținând că veto-ul său este legal, în timp ce Robert Fico a afirmat că Slovacia suportă costul pierderii combustibilului rusesc la preț redus.

Celelalte 25 de state membre ale UE au emis o declarație comună prin care salută decizia de a acorda împrumutul de 90 de miliarde de euro și solicită ca „prima plată către Ucraina să fie efectuată până la începutul lunii aprilie”. Deși discuțiile privind prețurile la energie urmau să fie reluate mai târziu în cursul zilei, diplomații au apreciat că șansele de a depăși veto-ul rămân reduse.

UE spera să-l convingă pe Viktor Orban să respecte acordul acceptat la summitul din decembrie și să ridice veto-ul, iar o parte a planului prevedea oferirea unei concesii simbolice pentru Ungaria: misiunea Comisiei Europene de a inspecta conducta Drujba. Această misiune s-a dovedit însă un eșec, echipa fiind nevoită să aștepte permisiunea autorităților de la Kiev pentru a vizita zona, aflată la aproximativ patru ore distanță. În plus, Ungaria și Slovacia și-au exprimat nemulțumirea într-o scrisoare, reclamând că niciun reprezentant al celor două țări nu a fost inclus în echipă.