Procurorii DIICOT suspectează că societățile au majorat artificial prețurile pentru a obține subvenții necuvenite prin schema de plafonare-compensare implementată între 2022 și iunie 2025, perioadă în care statul a cheltuit peste 6 miliarde de euro pentru compensații acordate furnizorilor de energie electrică și gaze naturale.

Tinmar Energy SA, înființată în 2015, a devenit rapid unul dintre principalii furnizori de energie din țară, cu 80 de angajați. În 2022, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 9,2 miliarde de lei (1,8 miliarde de euro), în creștere cu 157% față de 2021, și un profit de 523,7 milioane de lei (100 milioane de euro), cu 266% mai mare decât în anul precedent. Lord Energy SRL a raportat în același an un profit de 647 milioane de lei (115 milioane de euro).

În martie 2024, Tinmar Energy a primit o amendă record de 364 milioane lei din partea ANRE pentru manipularea pieței energiei, împreună cu alți trei furnizori. În noiembrie 2025, în cadrul operațiunii Jupiter 4, au avut loc percheziții la cele patru firme din grup, suspectate că, între aprilie și august 2022, au derulat operațiuni coordonate care au generat profituri semnificative prin creșterea artificială a prețurilor și realizarea de tranzacții intra-grup.

„La nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, este înregistrată o cauză penală având ca obiect aspectele indicate în solicitare, în cadrul căreia se efectuează urmărirea penală in rem cu privire la săvârşirea infracțiunilor prevăzute de art. 367 din Codul penal, art. 273 din Legea nr. 86/2006, art. 49 din Legea nr. 129/2019, art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 241/2005”, au transmis procurorii DIICOT într-un răspuns pentru HotNews.

DIICOT a confirmat că dosarul penal se află în curs de urmărire in rem pentru infracțiuni prevăzute de Codul Penal și mai multe legi speciale privind spălarea banilor, folosirea de acte falsificate, rambursări ilegale și ascunderea sursei impozabile. Procurorii investighează în principal constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente falsificate, spălarea de bani și tranzacții contabile ilegale. Grupul Tinmar nu a oferit un punct de vedere oficial până în prezent, iar DIICOT nu a furnizat alte detalii suplimentare despre anchetă.

Investigațiile anterioare arată că firmele din grup au înregistrat creșteri spectaculoase ale cifrei de afaceri și profitului. Solprim SRL, cu un singur angajat în 2022, a avut o cifră de afaceri de 770,8 milioane de lei și un profit de 103,4 milioane de lei. Eye Mall SRL, cu trei angajați, a raportat o cifră de afaceri de 670 milioane lei și un profit de 54,7 milioane lei. Lord Energy SRL, cu cinci angajați, a avut o cifră de afaceri de 5,1 miliarde lei, iar profitul a crescut cu 36.384% față de anul precedent.

În perioada anchetă, societățile au achiziționat energie de pe piața pentru ziua următoare și au vândut-o între firmele grupului la prețuri succesiv crescătoare, obținând astfel subvenții mai mari din schema de plafonare-compensare. Această structură a fost considerată de anchetatori drept un mecanism coordonat care a permis creșterea artificială a prețurilor.

Grupul Tinmar susține însă că toate tranzacțiile au fost analizate de ANRE, ANAF și Direcția Generală Antifraudă Fiscală, iar autoritățile nu au constatat nicio încălcare a legislației. Conform grupului, controalele ample desfășurate în ultimii ani nu au identificat fapte care să depășească limitele activității economice normale și legale.