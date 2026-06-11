Trump amenință Iranul cu lovituri devastatoare și preluarea infrastructurii petroliere

Președintele american Donald Trump a intensificat declarațiile privind Iranul, afirmând că Statele Unite ar putea lovi țara „foarte puternic în această seară”. Mesajele sale au venit pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune, în contextul unui armistițiu fragil convenit anterior.

În același timp, liderul de la Casa Albă a sugerat că Washingtonul ar putea viza infrastructura energetică iraniană, inclusiv zone strategice implicate în exporturile de petrol. Declarațiile au fost făcute public prin intermediul rețelei Truth Social și ulterior în intervenții televizate.

Trump a indicat posibilitatea preluării insulei Kharg, un punct-cheie din Golful Persic care găzduiește principalul terminal petrolier al Iranului.

„La un moment dat, într-un viitor nu foarte îndepărtat, vom lua Kharg Island și alte puncte de infrastructură petrolieră și vom prelua controlul total asupra piețelor lor de petrol și gaze, la fel cum am făcut cu Venezuela”, a transmis Trump.

Insula Kharg reprezintă unul dintre principalele puncte de export pentru petrolul iranian, iar mențiunile privind controlul asupra acesteia au fost însoțite de referiri la o posibilă extindere a acțiunilor americane în regiune.

Ulterior declarațiilor publice, Trump a discutat la Fox News despre posibila reacție a societății americane la un conflict extins. El a spus: „Nu sunt sigur că țara are poftă de asta. Ți se pare logic?”, adăugând că „orice ar fi, oricât de bun ar fi, nu sunt sigur că țara are poftă de asta”.

În același timp, acesta a respins ideea că ar fi frustrat de Iran, afirmând: „Nu sunt frustrat. Nu mă frustrez”. Declarațiile au alternat între amenințări și mesaje de prudență privind implicarea militară.

Donald Trump a susținut că ar urma noi lovituri, precizând: „Vor fi mai multe bombardamente în seara asta. Vor fi mai mari. Mai mari. Mai puternice”. El a reiterat că nu dorește trimiterea de trupe la sol.

„Sunt terminați. Am putea intra mâine la sol. Am putea trimite soldați, dar nu vreau soldați pe teren, însă dacă aș vrea, am putea trimite un mic grup de soldați acolo și să cucerim întreaga țară” a punctat liderul de Casa Albă.

Pe plan politic intern, senatorul Lindsey Graham a calificat poziția președintelui drept o evoluție semnificativă, afirmând că ocuparea insulei Kharg ar fi o „schimbare supremă a jocului”. Acesta a susținut că Iranul nu este un „partener de încredere” în negocieri și că „la fiecare pas” creează dificultăți în procesul diplomatic.