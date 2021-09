Un incident neobisnuit a avut loc ieri dimineata in sediul DNA Cluj. In jurul orei 10, unul dintre procurorii serviciului teritorial Cluj a recurs la un gest care i-a șocat pe colegii săi. El a deschis un dosar de coruptie mai vechi.

Jurnaliștii de la ziardecluj.ro au relatat despre acest subiect, spunând ce s-a întâmplat mai exact.

„E drept, doar pentru cateva secunde, caci a fost repede admonestat de restul colegilor care chiar au vrut sa sune la 112. Una dintre sursele noastre, politist judiciar, ne-a relatat cum s-a intamplat teribilul incident:

De obicei, e un om pasnic acest procuror. Vine la timp la job, freaca menta cu un profesionalism exemplar, nu stiu ce s-a intamplat. Pur si simplu a venit si a scos dintr-un fiset un vechi dosar de coruptie pe care scria cu carioca „Urbanism – mita si trafic de influenta Primaria Cluj-Napoca„. Nu numai ca l-a scos, dar s-a si apucat sa il rasfoiasca. Efectiv ne-a picat cerul in cap, care erau doamne dintre procurori au dat ochii pe spate cu glicemia scazuta si una a si zbierat: „Inchide, baaaa, imediat dosaruuuu’!”. Si l-a inchis, ca norocul, caci eram pregatit sa intervin si sa il pun jos si sa chem la 112 politia.

Procurorul a fost certat

Pai, ce facem aici? Ne apucam acuma sa lucram pe cazurile de coruptie de la Cluj, cand tocmai la final de mai am sarbatorit 7 ani de cand nu am mai lucrat nimic? Nu e posibil asa ceva, lipsa de etica si de profesionalism, de asta a dat dovada colegul nostru. Noi stim ce avem de facut ca sa starpim marea coruptie la Cluj: odata la 14 luni, arestam un ambulantier sau un gropar care pretinde mita pentru un monument funerar sau un primar de comuna si gata! si cu anticoruptia. Ce e pacat e ca acest procuror impetuos ne-a stricat si jocul nostru intern. Aveam un concurs cu premii la final de an, ca o roata tiganeasca, cu dosarele pe care s-a asternut cel mai mult praf in anul precedent, acuma s-a ales praful si de bucuria noastra!”, a susținut sursa citată.

Potrivit jurnaliștilor, sefa de sectie l-a apostrofat verbal si i-a spus ca il va reclama la CSM data viitoare.

„Pai, nu e posibil asa ceva, uite, domnul Boc ne-a renovat sediul asa de frumos cu sute de mii din bani publici, cum sa mergem peste el sa il arestam?! Cum sa mergem peste Neag la firma de transport public sa il curentam sau la RADP, in mizeria aia, cu motorina, praf, pai, nu ne e bine noua aici la sediu, e cald, avem cafea, salarii babane?!”, a susținut sursa menționata.