Superbet este una dintre puținele afaceri care au cunoscut succesul după venirea crizei financiare din anul 2008-2009. Pe lângă aceasta distincție, Superbet se remarcă, ca fiind unul dintre cei mai mari angajatori, atât din București, cât și din împrejurimile acestuia. Anul 2017 a reprezentat un pas uriaș pentru compania care activează în domeniul jocurilor de noroc. Atunci a fost momentul când Superbet a trecut de granițele României, lansând operațiuni pe piața din Polonia.

Superbet în prezent

Capital: Care este cifra de afaceri prognozată pentru anul 2021?

Augusta Dragic: Am încheiat anul 2020 cu o cifra de afaceri la nivel de grup de aproximativ 340 mln EUR. Pentru anul 2021, estimăm depășirea sumei de 600 mln EUR pe fondul unei accelerări puternice a businessului online atât pe piața din România, cât și în afara țării.

Capital: Ce profit progonozați la finalul acestui an?

Augusta Dragic: Superbet Group este o companie profitabilă, iar profitul se încadrează în marja industriei de profil. În cea mai mare parte, este reinvestit pentru a susține strategia de dezvoltare a grupului la nivel local și internațional.

Capital: Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dumneavoastră le-a realizat în acest an?

Augusta Dragic: Investițiile noastre, în acest an și în următoarea perioadă, se axează foarte mult pe dezvoltarea tehnologiei, pe consolidarea brandului Superbet și pe dezvoltarea resursei umane prin atragerea de talent în Grupul Superbet, atât local, cât și în birourile (cele nouă) pe care le avem în Europa. De departe însă, cele mai consistente investiţii făcute au fost direcţionate către dezvoltarea diviziei de online care reprezintă deja mai bine de jumătate din businessul întregului grup.

Capital: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Augusta Dragic: Cea mai mare provocare a ținut de contextul pandemic în care încă ne aflăm. Ca toate afacerile, Superbet a investit și luat toate măsurile pentru a-și proteja angajații și clienții. De asemenea, dincolo de gestionarea riscurilor de sănătate, a fost și adaptarea la munca la distanță. Ca bilanț al acestui an și jumătate de pandemie, apreciem că am depășit momentele critice – unul cu risc major pentru business fiind reprezentat de perioada in care aproape toată rețeaua de retail a fost închisă. O altă provocare a ținut de competitivitatea ridicată a pieței – suntem mandri pentru ca am reușit creșterea continuă a cotei de piață pe fondul unor competitori care și-au intensificat investițiile.

În final, odată cu dezvoltarea internațională a companiei, simtim provocarea pe care o ridică nevoia de a scala produsele și tehnologia, dar și de a alinia cultura companiei la geografiile și cadrele legale implementate în țările în care avem activitate.

Capital: Care sunt cele mai importante realizări din ultimul an?

Augusta Dragic: De departe, cea mai importantă realizare este și cea mai mare achiziție făcută vreodată de o companie românească în afara României – achiziția companiei belgiene Napoleon Sports&Casino, unul din cei mai mari jucatori pe piața de betting & gaming din Belgia.

De asemenea, veniturile companiei au crescut accelerat și datorită atragerii unui număr important de clienti noi în ecosistem prin oferirea unor produse inovative si a unei platforme tehnologice moderne adaptata nevoilor clientilor. Aceasta dezvoltare a tehnologiei proprii este unul dintre obiectivele principale ale companiei noastre si suntem increzatori in ambitia de a crea cel mai avansat software din aceasta industrie.

Nu în ultimul rând, am reușit să lărgim echipele din București, Zagreb, Londra și Varșovia.

Capital: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Augusta Dragic: La acest moment, Superbet este o combinație unică de viziune și determinare convertite într-o companie de tehnologie ce experimentează o creștere accelerată cu profitabilitate.