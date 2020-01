Soția lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, a avut mai multe relații amoroase cu persoane cunoscute din România. Fostul europarlamentar s-a iubit și cu Mihai Morar, în 2005. Cel care a dezvăluit relația dintre ei a fost chiar realizatorul radio și TV, care a fost cumpărat de Daciana la un târg de bărbați, eveniment care a avut loc în clubul Bamboo, potrivit voxbiz.ro

„Ieșim împreună de câteva săptămâni. Nu îmi place să vorbesc despre viața mea personală. Este un start! Este o întâmplare că este o persoană publică. Putea foarte bine să nu fie. Este vorba de un om. Nu știu dacă este vorba de dragoste, ci mai degrabă de respect reciproc și apreciere”, a declarat la acea vreme Mihai Morar.

Cine a mai trecut prin viața Dacianei Sârbu

Un alt bărbat care i-a căzut cu tronc Dacianei a fost și Tudor Chirilă.

„L-am cunoscut în vară, când l-am rugat să mă ajute cu bilete la “Vreau să mă întorc bărbat”. Spectacolul a fost fascinant și mi-am spus că ar trebui să îl cunosc mai bine pe Tudor. Ceea ce s-a și intamplat. E foarte talentat și deștept, nu e fițos și pot sș discut cu el aproape orice”, a declarat Daciana Sârbu în urmă cu mai mulți ani.

Referitor la Tudor Chirilă, Daciana a mai spus: „Fără să spun nimănui, am pus busuioc sub pernă în noaptea de Bobotează ca să-mi visez ursitul, dar am avut coșmaruri. Mi-a plăcut foarte mult Tudor Chirilă, dar nu a fost să fie. Încep să cred și eu că băieții buni sunt luați.”

A căzut pradă farmecelor lui Don Jon din presa românească

Actuala soția a lui Victor Ponta a avut o idilă și cu europarlamentarul Robert Turcescu, cunoscut ca Don Juan din presa românească. Realizatorul tv a confirmat legăturile cu Andreea Marin, Daciana Sârbu şi Oana Sârbu.

Relația dintre cei doi a început în 2004, pe când Daciana era doar o deputată PSD. Daciana și Turcescu s-au cunoscut pe un platou de filmare. După emisiunea respectivă, Turcescu a căutat-o pe Daciana, cu care a început o relație amoroasă.

„Să stabilim un lucru: niciodată, dar absolut niciodată, nu m-a văzut cineva la evenimente mondene sau undeva într-un cadru în care se pot face fotografii, cu prietenele mele în ultimii ani, sau să spunem în anii de după divorţ. Sunt o persoană extrem de discretă în ceea ce priveşte viaţa mea personală. Nu am dat niciodată declaraţii, decât atunci când aveam o relaţie cu Daciana Sârbu, am confirmat acest lucru pentru că deja devenise enervant să văd în fiecare zi nişte paparazzi în faţa blocului meu. Probabil că tocmai această discreţie, că nu am încercat niciodată să spun cu cine sunt, sau ce mi se întâmplă în viaţa personală, a făcut ca, în momentul în care cineva m-a surprins alături de una din persoanele pe care tu le-ai menţionat, să pună această chestiune pe prima pagina. Negândindu-se că cu unele dintre aceste femei aveam o relaţie de prietenie de foarte mulţi ani. Cred că unii au pândit săptămâni întregi în faţa blocului să o vadă pe Andreea Marin intrând la mine”, a dezvăluit Turcescu în urmă cu 11 ani pentru revista Tango.

