ȘOC! Mită pentru Jocurile Olimpice! Cine este implicat

Un anunţ-şoc care îl are în centrul său pe preşedintele Comitetului Olimpic Japonez, Tsunekazu Takeda, a fost făcut de Franţa. Takeda a fost pus sub acuzare în Franţa pentru corupţie. Potrivit presei franceze, Takeda ar fi cumpărat voturile membrilor africani ai CIO pentru ca Tokyo să devină fie gazda Jocurilor Olimpice din 2020.Tsunekaz u Takeda a negat, vineri, că ar fi comis ilegalităţi în procesul de candidatură al oraşului Tokyo pentru Jocurile Olimpice 2020 şi a dezminţit faptul că este inculpat în Franţa sub acuzaţia de ''corupţie activă'', relatează EFE, citat de Agerpres. El a spus că nu este acuzat şi că nu a primit nicio notificare de la justiţia franceză, dar a admis că în decembrie a fost audiat la Paris asupra activităţile legate de candidatura la Jocurile Olimpice 2020, fără a fi însă convocat de judecătorul de caz.

Autorităţile franceze au deschis în mai 2016 o anchetă, vizavi de plăţi destinate societăţii Black Tidings, legată de Papa Massata Diack, personaj central al mai multor afaceri de corupţie la vârful sportului mondial. ''Comitetul de candidatură a plătit o remuneraţie corectă conform unui contract de consultanţă cu societatea Black Tidings şi am explicat că nu există nicio ilegalitate care presupune o mită'', a declarat Takeda.

Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice 2020 a plătit 1,8 milioane euro societăţii Black Tidings, în schimbul a două informări, care ar fi avut rolul de a mitui membri africani ai CIO prin intermediul influentului Diack, care făcea atunci lobby pentru capitala niponă. În timpul audierilor, Takada, care conduce comitetul de candidatură nipon din 2001, a susţinut că nu îl cunoaşte pe Diack şi că nu a avut contact direct cu reprezentaţii firmei Black Tidings. Pe de altă parte, guvernatorul zonei metropolitane Tokyo, Yuriko Koike, s-a declarat surprins de ştirea privind punerea sub acuzare a lui Takeda, dar aşteaptă informaţii noi, cu prilejul unei intervenţii la canalul public NHK. Refugiat în Senegal, Papa Massata Diack nu a fost niciodată audiat de justiţia franceză, care a emis un mandat internaţional de arestare împotriva sa, în timp ce tatăl său Lamine Diack, fost preşedinte al IAAF, este pus sub acuzare pentru corupţie şi nu poate părăsi teritoriul francez.

Takeda a fost pus sub acuzare la 10 decembrie de către judecătorul francez Arnaud Van Ruymbeke, care anchetează de trei ani detaliile alegerii capitalei Japoniei ca gazdă a JO. Potrivit Reuters, Comisia de Etică a CIO a deschis o anchetă în legătură cu acest caz. Oraşul Tokyo a fost ales ca gazdă a JO-2020 în data de 7 septembrie 2013, la Buenos Aires. Tsunekazu Takeda, în vârstă de 71 de ani, este preşedintele Comitetului Olimpic Japonez din 2001