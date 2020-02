S-au aflat marile secrete ale Danei Budeanu. Nimeni nu știa până acum că vedeta a mai fost căsătorită, dar și ce studii are.

Secretele neștiute ale Dana Budeanu

„Eu sunt un om foarte asumat, foarte relaxat. Nu am cunoscut niciodată până azi un om mai puternic decât mine”, spune Dana Budeanu despre ea.

Designerul vedetelor, Dana Budeanu, a ajuns celebră și pe rețelele de socializare. Totul s-a întâmplat după ce Pro TV a decis să rupă colaborarea cu ea în urma unei postări în care critica fundația Dăruiește Viață.

Mamă a două fetițe, Dana Budeanu este foarte tranșantă atunci când vine vorba de modă și nu ezită să fie foarte acidă cu orice vedetă îi iese în cale, dacă ea consideră că este prost îmbrăcată. Rubrica ei, Amețitele și Mafioții, este foarte populară și sute de mii de oameni o urmăresc pe Youtube, conform voxbiz.ro.

Puțini știu, însă că Dana Budeanu este o femeie care a studiat foarte mult în viața sa. Și nu oriunde, ci la una dintre cele mai prestigioase universități din lume. „Am terminat Managementul și apoi Businessul European la London School of Economics și apoi mi-am dat doctoratul în Integrare Europeana la UCL:). Am ales ce a vrut tata… asta a fost”, a mărturisit designerul.

Cu cine a fost căsătorită Dana Budeanu

În trecut, Dana Budeanu a avut un mariaj cu Radu Budeanu, fondatorul CanCan și Ciao. Cei doi au împreună doi copii și au divorțat acum aproape 8 ani. Între timp, fostul soț s-a recăsătorit cu un ale designer, Cristina Săvulescu.

„Eu nu am fost niciodata sotia patronului Ciao si Cancan. Eu m-am casatorit la 22 de ani cu Radu Budeanu, baiatul de 21 de ani. Pe atunci nu exista nimic in afara de o fata de 22 de ani care la acea vreme studia la Londra si de un baiat de 21 de ani, care nu terminase inca facultatea, de asemenea. Brandul Dana Budeanu are legatura intr-adevar cu o rubrica de critica vestimentara aparuta in revista Ciao, initiata de catre mine, pentru prima data in presa din Romania. Revista Ciao si ziarul Cancan sunt cele mai puternice branduri de presa tabloida, si poate nu numai din Romania, si s-au infiintat incepand cu anul 2004. La acea data aveam deja 25 de ani, facultatea, masterul si doctoratul terminate la Londra si un business aflat la inceput si condus da, de sotul meu. Cam aceasta este istoria despre “nevasta lu’”, in acest caz”, a scris Dana Budeanu pe blogul său.

