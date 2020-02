Printre femeile cu o carieră politică de succes se află și Raluca Turcan, vicepreședintele partidului de guvernământ, PNL. Însă, acesteia nu i-a fost ușor să ajungă în lumina reflectoarelor zi de zi.

Vicepremierul României se află pe scena politică din 2004. În acea perioadă, Turcan candida pentru alegerile parlamentare, în organizaţia Sibiu, pe care, de altfel, o și conduce, unde a obținut cele mai mari scoruri.

Raluca Turcan s-a născut pe 2 aprilie 1976, la Botoșani. În prezent, politicianul este deputat în Parlamentul României, fiind deja la al patrulea mandat.

Câțiva ani mai târziu, în 2007, înființează Partidul Liberal Democrat (PLD) alături de Theodor Stolojan. Ulterior Partidul Liberal Democrat cu Partidul Național Liberal se unifică. În urma acestei mutări pe scena politică, Turcan preia funcția de vicepreşedinte în conducerea partidului. Însă, izbucnește o dispută între Raluca Turcan și actualul lider al PNL și premier, Ludovic Orban. Conflictul celor doi a fost mediatizat o bună bucată de timp, la vremea aceea.

O carieră politică de succes

În urmă cu 11 ani, Ludovic Orban a făcut o remarcă la adresa colegei sale, Raluca Turcan, afirmând că:

”Le-am spus colegelor mele că la liberali, doamnele pot să-și facă o carieră politică și că nu este necesar să treacă prin patul nimănui pentru a ajunge să câștige funcții publice. Un exemplu ar fi cel al Ralucăi Turcan, care a fost asistenta domnului Stolojan.”, spunea Ludovic Orban.

În replică la afirmațiile lui Orban, Raluca Turcan a spus:

”Nu cred că mai am ce să discut în acest moment cu domnul Ludovic Orban. Dacă așa înțelege domnia sa să facă politică, este problema lui. Este chiar problema lui și a Partidului Național Liberal.”, a fost răspunsul doamnei Turcan.

Însă, războiul dintre cei doi a continuat și în spațiul public. Invitat la una dintre emisiunile Mihaelei Rădulescu, Orban a încercat să o ironizeze pe colega sa, dedicându-i o melodie. Răspunsul Ralucăi Turcan fiind ”la mine va fi fără efect!”, continuând cu altă replică, bătând un apropos la versurile melodiei, ”bătaia pentru mine n-ar avea efect, pentru că am făcut și arte marțiale.”

Raluca Turcan, candidat pentru postul de deputat

În noiembrie 2018, la alegerile parlamentare, Turcan a candidat din partea PDL pentru funcția de deputat în Sibiu. A câștigat cu aproximativ 47% un nou mandat. Potrivit declarațiilor sale, Turcan spune că este economist și specialist în comunicare și relații publice, cu toate că în Parlament a activat mai mult în domeniul educației, datorită statutului de membru al comisiei de învățământ al Camerei Deputaților.

Ce studii are vicepremierul României?

Potrivit CV-ului, Raluca Turcan a absolvit în 1999 Academia de Studii Economice, Facultatea de Relații Economice Internaționale, cu o diplomă în economie și SNSPA București, având și un master în Comunicare și Relații Publice.

Aceasta a mai urmat și un curs postuniversitar de perfecționare în domeniul securității și apărării naționale: Securitate și Bună Guvernare, din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, la Colegiul Național de Apărare. Tot Raluca Trucan declara că în perioada 1996 și 1999, a fost bursieră a Institutului Puşkin din Moscova, de unde ar fi obținut o „diplomă în rusă comercială”.

„Eu am absolvit Facultatea de Relaţii Internaţionale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti. După admiterea la această facultate, am primit o bursă din partea Guvernului României, din partea ţării mele. Am privit această bursă de câteva luni la Moscova ca pe o şansă de a acumula cunoştinţe”, spunea Turcan despre bursă.

Te-ar putea interesa și: