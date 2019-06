„Vad un atac foarte virulent al unui „domn” care dupa ultimele declaratii si-ar dori CHIAR si un post de ministru intr-un nou guvern, ca FUNCTIA de Prim-Ministru e prea mult pentru un „domn” care are propria agenda.

Am declarat public ca lucrarile de intretinere, INCEPUTE DEJA, de pe A2 se vor finaliza pe data de 15 iunie. Sa faca un exercitiu de memorie, daca are, ca i-am atras atentia de cand ocupa vremelnic functia de sef al guvernului ca infrastructura Romaniei trebuie construita sau intretinuta, nu obstructionata cum a facut el.

Sunt necesare lucrari de intretinere, cum sunt necesare si lucrarile de modernizare a obiectivelor de infrastructura existente. Am declarat, de asemenea, public ca noile lucrari de modernizare a Autostrazii A2 se vor relua dupa data de 15 septembrie 2019, pentru ca eu sprijin mediul antreprenorial si nu am agenda mea proprie, cum a avut si are acest”domn”. Se fac aceste lucrari pentru infrastructura romanilor si pentru siguranta conducatorilor auto care tranziteaza aceasta ruta.

Pentru acest „domn” am doar un singur comentariu: acest „Terente de Braila” daca n-ar fi ticalos, ar ramane DOAR cu cel mai slab mandat de PRIM-MINISTRU al ROMANIEI”, a transmis ministrul Răzvan Cuc, potrivit stiripesurse.ro.

Ministrul Cuc, numit „morman de incompetență”

Mihai Tudose a postat pe Facebook un mesaj în care îl atacă pe Răzvan Cuc.

„N-ar vrea mormanul de incompetență numit Cuc și cu foarte „harnicul” și inutilul director de la CNAIR să stea ei așa în picioare pe A2, pe la km 80 și ceva, unde întâi sunt cozi de km unde se stă și abia apoi e deviat pe sensul opus pe o bandă ca să ocolim un șantier „arheologic” unde nu lucrează nimeni? N-ar vrea mormanul de incompetență Cuc să stea acolo ca să-i poată mulțumi toată lumea personal?

P.s. Mai e o variantă, să se ducă acasă, de tot!! Am scăpat de România lui Dragnea, așa cum spunea Rovana Plumb, și am rămas cu România lui Dăncilă și a lui Cuc…. Ferească sfântul să mai confunde sexul cu cex-ul și să se mai și înmulțească…

Pps. Postare în calitate de șofer care și-a plătit rovinieta și care stă de 2 ore și jumătate pe autostradă”, a transmis Mihai Tudose.

