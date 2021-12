Scandal fără precedent la ADR! Numirea care a încins spiritele: Oricine se poate angaja aici

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a luat ființă în anul 2020 și are ca scop ajutarea românilor în ceea ce privește competențele digitale pentru ca aceștia să ajungă la nivelul europenilor.

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României este Octavian Oprea, cel care acum se află în mijlocul unui scandal fără precedent. Acesta este acuzat de faptul că ar fi adus-o pe amanta sa, Alina Bondocu, în cadrul instituției și ar fi numit-o ”director de cabinet”, notează româniatv.net.

Alina Bondocu a terminat Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității Spiru Haret însă nu a continuat în acest domeniu. Potrivit sursei anterior citate, aceasta a lucrat o perioadă la Subway UK & Ireland, acolo unde făcea diferite sandwich-uri pentru oamenii care treceau pragul restaurantului. Ulterior, aceasta a devenit chiar manager la Subway.

Cea care este considerată azi amanta lui Octavian Oprea a lucrat ca hostess în cluburile de noapte din București – Le Gaga și Princess, după cum arată pozele pe care chiar aceasta le-a postat în mediul online.

Recent, aceasta a devenit make-up artist și preia comenzi pentru machiaj pe Facebook pentru 250 de lei.

Ce spune Alina Bondocu despre angajarea la ADR

Având în vedere cele expuse anterior, jurnaliștii de la româniatv.net au contactat-o telefonic, Alina Bondocu acceptând un scurt dialog. Aceasta spune că nu a fost angajată drept ”director de cabinet”, cu toate că pe site-ul oficial al ADR, în declarația sa de avere, lucrurile stau altfel.

”M-am angajat acum 1 an la ADR. Am dat și un concurs de curând. Oricine se poate angaja aici dacă dă un concurs. Am fost director de cabinet, dar acum sunt consilier gradul 1A la Ghișeul.ro”, a spus aceasta pentru sursa anterior citată.

Mai mult decât atât, jurnaliștii au întrebat-o și despre relația sa cu directorul Octavian Oprea, însă Alina Bondocu a ales să nu dea prea multe detalii.

”Sunt niște acuzații destul de grave care nu-și au rostul. Eu sunt căsătorită de aproape 4 ani și sunt cu soțul meu de aproape 16 ani”, a declarat aceasta.