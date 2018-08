SCANDAL de proporții. Un miliardar riscă închisoarea

Comisia americană pentru bursă şi valori mobiliare (n.r. - SEC) ar fi întrebat Tesla dacă afirmaţiile făcute de Elon Musk referitoare la retragerea companiei de la bursă sunt adevărate şi care este motivul pentru care anunţul a fost făcut pe Twitter, potrivit unor surse citate de Dow Jones, a scris news.ro, preluat de digi24.ro.

n tot acest timp, analiştii de pe Wall Street şi-au exprimat scepticismul că Musk poate atrage finanţarea necesară pentru reuşita acestui plan.

”Miliardarul Elon Musk a şocat piaţa, marţi, anunţând pe Twitter că se gândeşte să retragă Tesla de la bursă, la preţul de 420 de dolari pe acţiune. Acţiunile Tesla au evoluat în uşoară scădere, miercuri, după ce marţi au închis în creştere cu 11%, la 379,57 dolari pe unitate”, mai scrie digi24.ro.

„Având în vedere procesul haotic al anunţului din după-amiaza trecută, impresia noastră iniţială a fost că Elon Musk a făcut public planul fără că se consulte cu board-ul directorilor sau cu acţionarii majoritari”, au scris analiştii Bernstein într-o notă intitulată „Going private? Who knows... does Elon?” (n.r. - „Trecerea în privat? Cine ştie...Elon ştie?”), potrivit Reuters.

O analiză publicată de editorialistul Bloomberg Matt Levine atrage atenţia, potrivit digi24.ro, că o afirmaţie hazardată, de tipul celei făcute de Elon Musk pe Twitter, este genul de declaraţie pentru care oamenii de afaceri riscă închisoarea.