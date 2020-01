Cristina Țopescu nu era în relații foarte apropiate cu frații ei, care a dat detalii tulburătoare despre vedeta tv și fratele său, Cristi Țopescu. Îndrăgita jurnalistă a avut doi frați de tată mai mici și o mamă vitregă. Atât cu mama vitregă Christel Ungar, cât și cu frații săi: Cristi (43 de ani) și Sebastian Felix (21 de ani) sau Basti, nu era în relații foarte apropiate.

Un apropiat al Cristinei a povestit un episod mai puțin cunoscut care s-a petrecut între acesta și fratele ei mai mare atunci când acesta și-a exprimat dorința de a-i fi alături în perioada delicată pe care o traversa de ceva vreme. El a oferit detalii într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Amintiri din urmă cu 40 de ani

“Da… se poate muri din singurătate și izolare voluntară… apoi depresia și gata… Fiind departe de țară, am aflat acum această veste tristă… Ne cunoșteam de peste 40 de ani… ieșeam la dans în Ateneul Tineretului, la ceaiuri, la munte, la mare… Cristina, tot timpul cu zâmbetul pe față, veselă si fericită! Se îndrăgostise la 19 ani de prietenul meu cel mai bun, Marian și ieșeam în gașcă mai tot timpul..

Apoi, după ‘90 fiecare pe drumul lui, dar ne mai vedeam întâmplător spre deloc în ultimii ani… Am încercat acum 2-3 ani să o mai scot din casă… m-a refuzat politicos…

Ce i-a spus fratele Cristinei Țopescu

Am discutat cu fratele ei Cristi să găsim o soluție și mi-a spus că nu își mai dorește socializare si că are o relație distantă și rece și cu el… Ultima dată ne-am văzut la îmormântarea tatălui ei și am vorbit un pic…Ultimul mesaj i l-am dat în noiembrie anul trecut și nu mi-a răspuns…

Singurătatea, depresia ucid… Drum bun suflet drag…

Puțini știu. Pe Cristina Revolutia a prins-o în arestul comunist! Nu a avut norocul Nadiei …

Citiți cu răbdare si veți ințelege starea de fapt a Cristinei”, a mărturisit Sorin Mărcuș, unul dintre apropiații regretatei prezentatoare TV, pe o pagină de socializare, după care a publicat mărtuirea Cristinei Țopescu referitoare la cele îndurate în timpul Revoluției.

Despre Cristi Țopescu se știe că este căsătorit și că locuiește în Constanța împreună cu soția și copiii lor. Raluca și Cristi Țopescu au doi băieți împreună: Noah şi Lucas. Sebastian, fratele cel mic al Cristinei se află în Viena, la studii.

