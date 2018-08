S-a aflat! Pe ce au cheltuit Andra și Cătălin Măruță 1 MILION de euro

Recent, familia Maruta a plecat intr-o scurta vacanta alaturi de cei mici. De momente petrecute doar ei 4 nu au parte foarte des, asa ca profita la maxim de aceastea. Catalin Maruta a intrat in pauza cu emisiunea pe care o prezinta, iar Andra momentan nu are niciun proiect la care trebuie sa fie prezenta. Cei doi si-au luat copii si au plecat in Turcia, la un resort de lux, pentru a se relaxa si a-si incarca bateriile pentru sezonul din aceasta toamna – Andra sustine multe concerte si trebuie sa fie prezenta la cele trei emisiuni, unde este jurat, iar Catalin incepe noul sezon al emisiunii sale, potrivit voxbiz.ro.

De cand s-a marit familia, au crescut si pretentiile parintilor, mai ales nevoia de spatiu in casa. Au cautat o buna perioada de timp, iar acum s-au decis la o vila spatioasa, cu piscina. Cele doua vedete emblematice ale trustului PRO nu s-au uitat la bani si au achizitionat o casa in valoare de 1 milion de euro pentru a-si oferi tot confortul de care au nevoie cand ajung acasa. Cei doi au platit cash suma integrala, nefiind adeptii creditelor imobiliare, care te pot transforma in sclavul bancilor. Vila pe care au achizitionat-o este pe Aleea Privighetorilor, in apropiere de Zoo Baneasa, o zona foarte linistita si in apropierea spatiilor verzi, iar sumele caselor aici au doar 5 sau 6 zerouri in coada.